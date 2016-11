Les asseguradores demanen cinc anys per adaptar-se a la nova llei

El primer de gener de l’any 2018 entrarà en vigor el per ara Projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, malgrat la sol·licitud del sector de posposar la data fins el 2020 en vista de l’esforç que els suposarà adaptar-s’hi. La denegació d’aquesta demanda ha conduït l’Associació de Societats Andorranes d’Assegurances i Reassegurances a requerir al Parlament «un període de transició adaptat per permetre que les entitats concernides» per aquest text puguin acomodar-s’hi «amb totes les garanties». Així, creuen oportú estipular «un període mínim de cinc exercicis comptables» per adequar-se a un nou marc cenyit per les exigències internacionals.



«La creació d’una nova disposició transitòria» amb què el projecte de llei acceptat a tràmit per part del Consell General el passat setembre prevegi «un termini de cinc anys» per facilitar l’assumpció dels nous requisits –però, sobretot, a l’apartat amb què es regula el règim d’exercici de l’activitat– no és l’únic dels canvis que el sector creu que s’haurien d’aplicar en la normativa redactada per l’Executiu.



En total, l’agrupació d’asseguradores ha desglossat, en un text que presentarà als grups parlamentaris per tal que es tinguin en compte les seves proposicions i al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, una quarantena de modificacions que afecten, entre altres qüestions, a les «activitats realitzades sense autorització», a l’«obligatorietat de la contractació d’assegurances» o a les «entitats reasseguradores amb domicili social a l’estranger».

Obligatorietat d’afiliació / Entre els 17 punts amb què les companyies enumeren les millores que creuen que hauria d’adaptar el projecte de llei ara subjecte a estudi parlamentari, es troba la voluntat de fer l’afiliació obligatòria per aquelles entitats l’activitat de les quals s’aixopluga en els automòbils. «Resulta imprescindible» que les empreses que «es dediquin o vulguin dedicar-se a l’assegurança obligatòria de vehicles s’afiliïn» al Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils i a l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil, segons resa el redactat, en vista que això permetria «continuar donant sentit a les dues lleis de creació» d’aquests organismes que, «a més» no «es deroguen en el projecte de llei».



Desacord amb els reglaments / Que «molts punts importants» es despleguin mitjançant reglaments és una altra de les queixes dels asseguradors del país. En aquest sentit, apunten que «certament pot donar una imatge d’inseguretat jurídica» el fet que espectes com «el registre d’actius» o «els fons propis», per exemple, «es desenvolupin reglamentàriament», reconeixen. Per contra, argumenten que «no deixa de ser la voluntat general» i afegeixen que «el desenvolupament reglamentari d’un abast massa ampli no deixa d’ésser una activitat administrativa del poder executiu del moment».