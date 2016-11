El corredor de fons Iván Ramírez surt per fi del coma induït

Després de rebre una brutal pallissa per un conflicte de gelosia, l’ultrafondista andorrà Iván Ramírez va sortir dissabte passat del coma induït i va ser traslladat a planta després de passar gairebé un mes i mig a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Segons informa El Periódico de Aragón, Ramírez ha començat a menjar alguna cosa i a beure aigua de forma progressiva i també ha estat desconectat dels aparells que li facilitaven la respiració assistida. La seva evolució ha estat molt favorable en les darreres hores i, lentament, va recobrant la consciència i responent als diversos estímuls que se li apliquen.



«Sembla que està anant tot força bé però encara queda un llarg recorregut per a que es pugui recuperar i tornar a la normalitat», van explicar els més propers al rotatiu aragonés. Amics i família han patit com ningú unes setmanes interminables durant les quals el futur sobre la vida de l’esportista era totalment incert degut a la destrossa que va patir el seu crani quan va ser apallissat a la població d’Ejea, a prop de Saragossa. Recordem que la parella d’una noia amb la qual l’esportista mantenia converses va decidir fer-se passar per un familiar de Ramírez per, en una zona allunyada de l’afluència de públic, propinar una sèrie de cops a l’andorrà fins a deixar-lo en una situació molt greu que va obligar els serveis mèdics a operar-lo d’urgència. Aquestes, doncs, són les primeres notícies esperançadores que es tenen d’un home per la vida del qual es va arribar a patir, i molt, en els primers dies després de ser operat. L’agressor confés de 25 anys, d’origen búlgar, es troba en presó preventiva sense fiança des de mitjans del mes passat.



L’atleta, que l’any 2001 va participar a la marató dels Campionats d’Europa, no va ser operat per segona vegada per decisions mèdiques. Malgrat els signes positius que marquen la seva evolució, els metges encara no es pronuncien sobre la incerta evolució que podria tenir a mitjà i llarg termini.