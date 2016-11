La consulta de psicologia tindrà cobertura a la CASS l’any que ve

En qüestió d’uns mesos, anar a visitar el psicòleg entrarà per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). El president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernández, ha detallat que «ja s’està treballant en elaborar les línies mestres» i que això serà una realitat «al llarg del 2017». Amb tot, encara no se sap és quan entrarà en vigor el canvi, tot i que Fernández assegura que ja ha mantingut un parell de trobades amb el responsable de la cartera de Salut, Carles Álvarez Marfany, que li ha transmès que no es tracta d’una prioritat immediata per al Govern, però sí de la voluntat de complir a curt termini amb una demanda que el gremi de psicòlegs defensa des de fa més de vint anys.



El president del Col·legi considera que mai és tard per aconseguir tot allò vital per a la ciutadania: «És un gran pas per a nosaltres, però, sobretot, una gran notícia per a la societat andorrana. Hi ha limitacions importants del pressupost públic i els psicòlegs som alguns dels que estem pagant les conseqüències, però es tracta que passem a ser un sector professional més de la cartera de salut, com anar al metge de capçalera, al dentista, al ginecòleg, al fisioterapeuta o al psiquiatra.

COMISSIÓ DE SALUT MENTAL / Que la visita al psicòleg estigui coberta per la CASS va per bon camí ja que s’ha creat una comissió entre la CASS, el Ministeri de Salut i el departament de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb el Col·legi de Psicòlegs com a convidat, per dissenyar les línies mestres del Pla Nacional de Salut Mental que s’ha d’elaborar. «Estem a l’espera que es convoqui la primera reunió. No sabem si hi tindrem veu i vot, però ja ens agrada que se’ns tingui en compte i que siguem part activa», agraeix Fernández.



De moment, els psicòlegs ja han fet algunes demandes de punts que es consideren indispensables, però en tot cas «tampoc no volem marcar molt el terreny», assegura el president dels especialistes en salut mental; «el més important és poder crear una base i després anar millorant-la i desenvolupant-la», afegeix.



Actualment, la consulta al psicòleg entra per la CASS si es fa al departament de Salut Mental de l’Hospital, que té un equip de psicòlegs, i, per tant, la gran majoria de la ciutadania, com és obvi des del punt de vista econòmic, vol anar allà. Això fa que els psicòlegs no tinguin tota la clientela que voldrien. Fernández afirma que s’han mantingut converses entre els dos estaments «amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei» i tenen punts de vista molt semblants respecte a la manera de coordinar-se: «La derivació hauria de ser més assídua, i així ho veiem les dues parts. Els casos greus s’haurien de tractar a l’Hospital i els més lleus, a les consultes dels psicòlegs. De fet, a grans trets, això és el que vindrà a distingir el Pla Nacional de Salut Mental», ha avançat.



Actualment són 105 els psicòlegs col·legiats que hi ha al Principat, dels quans 40 tenen consulta pròpia i són els que reclamen que les consultis entrin per la CASS perquè, segons Fernández, «tots tenim daltabaixos a la vida i això afecta la nostra salut mental». Moltes vegades, la solució a aquests problemes eventuals passa per visitar el psicòleg. No cal tenir trastorns o problemes crònics a nivell mental, premissa que no tots els ciutadans entenen, i que juntament amb el fet d’haver de pagar la tarifa íntegra, i no el 25% com usualment es fa a través de la CASS, és quan frena el ciutadà de recórrer als professionals de la psicologia. Per això Fernández insisteix en què cal regularitzar la situació, «entrar a la cartera de la CASS», pel bé de tots.