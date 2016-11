La música cristiana pren Andorra

El Canòlich Music celebra la quarta edició, i cada any amb més qualitat i més capacitat d’arribar als joves. Es diu que avui en dia no es pot arribar als adolescents amb una proposta cristiana o religiosa; els números ho diuen: cada vegada hi ha menys adolescents i joves interessats en la religió o en la fe. Però el festival continua. Sense entendre de xifres, de desànims i de conceptes sociològics, el Festival de música cristiana Canòlich Music agrada. La música s’apoderarà de Sant Julià el pròxim cap de setmana, 25 i 26 de novembre.



Divendres i dissabte a la nit, l’envelat del Prat Nou vibrarà com en cap altra edició. En total, entre les dues nits, més de set hores de música. Quatre grups, quatre estils, quatre maneres de fer música potent, actual però amb valors i referents cristians. «Com han canviat els temps», diria algú, en escoltar uns sons elèctrics i electrònics que volen apropar el missatge de Jesús en versió 3.0, en versió segle XXI. Si Jesús visqués en la nostra època i volgués transmetre els seus ensenyaments, qui sap si agafaria la guitarra elèctric i un micròfon.



Les actuacions/ La nit del divendres començarà amb One, el grup cristià andorrà, nascut gràcies al Canòlich Music. El festival ha estat una empenta, una finestra oberta que ha permès que entrin notes musicals, lletres de grups internacionals i que ens mans de músics potents, de gent que sap què es fa, ha fet possible un grup que canta, fa vibrar i transmet molt.

El Canòlich Music no és només un lloc per on passen grups i se’n van. No és aquesta la intenció del festival. És un lloc de trobada, d’amistat, de compartir. Els grups musicals s’enamoren del projecte i se senten a casa. Esperen ansiosos les dates de l’any següent i volen tornar a ser convidats.



Andy Hunter, Kairoi i Sal 150 són els amics que tornen a casa després d’un temps fora, on han après un munt de coses, amb un bagatge construït i amb ganes d’arribar a casa per ensenyar tot el que han viscut lluny d’aquí.



Així és com arriba l’Andy Hunter, pioner de la música electrònica cristiana, que ens presenta un nou disc, Presence, més enigmàtic i introspectiu, que ens ofereix una mirada cap al futur des de la fe. Sense renunciar als automatismes electrònics i la capacitat d’oferir-nos mescles i sons sincopats estremidors i frenètics.



Els Kairoi també tornen a casa per als amants de la música amb energia. Porten pràcticament tot l’any, des que va acabar la tercera edició, preparant un espectable de so i de llums Caleidoscope, al voltant del seu nou disc, que sortirà el 2017, una experiència a través de la música, de les lletres de les cançons, de fe, i que ens el presenten en exclusiva.



I Sal 150 arriben enmig de la gira del seu darrer disc Planeta Cuadrado, molts i molts concerts a les seves esquenes i desitjant arribar a Andorra. Per a ells no serà només un concert, serà un cap de setmana de família i de germanor. Ells tancaran el Canòlich Music amb un so desbordant, el violí rascant notes intrèpides, amb molt de ritme i ball, a les hores en què la música surt de l’ordre i enfila el camí del deixar-se anar, de ser tu mateix i gaudir sense treva.



‘Dona’t a conèixer’/ Però el festival no és només concerts. És més. La música ho emmarca tot i exigeix que cada minut del cap des setmana sigui regit pel seu designi. I per a la música, el Dóna’t a conèixer és el seu fill favorit. Des de la primera edició, el concurs musical Dóna’t a conèixer ha estat la clau de volta del festival. Els participants, sota un lema comú, enguany Compartim l’Esperança, presenten temes inèdits. Aquesta edició amb més cançons que mai, una quinzena, per veure en directe, nois i noies artistes, emprenedors, músics a l’alça, que desafien els seus ídols amb cançons efectives, potents, corprenedores i amb la capacitat d’aliar-se amb la música i arribar-te al cor, a emocionar-te. I és que la música té controlat tot el Canòlich.

D’altra banda, els tallers són uns dels llocs de més privilegi. És una possibilitat de trobar-te amb altres persones i gaudir d’una experiència al voltant de la música. Tallers preparats per persones que connecten amb els joves i que els fan arribar la seva mestria i preparació. Entre els talleristes hi haurà gent reconeguda com l’Andy Hunter, els Sal 150, la Mar Capdevila, etcètera.



Però hi ha més moments àlgids. Un d’ells és la missa. Perquè la missa del Canòlich és diferent i alternativa. Música i dansa protagonistes fan prometre una vivència explosiva, solidària, trencadora. Toño Casado, músic professional, autor d’obres musicals, discos, etcètera, provinent de Madrid, ho farà possible.



Muntatge de nivell/ El festival no és un conte per a il·lusos. Només és possible fer tot això si darrera hi ha un muntatge tècnic de primer ordre. Un grup musical no repeteix un concert un any després si no ha quedat satisfet tècnicament. El Canòlich Music presenta una capacitat a nivell tècnic molt alta. Un so potent, una il·luminació excel·lent, cada festival in crescendo, ens proposa un luxe musical de gran nivell.

Aquest any, a més, la imatge és protagonista: una pantalla de 8 x 4 metres sobre l’escenari que permetrà projectar imatges durant totes les actuacions i activitats. No hi ha dubte que l’associació so-il·luminació-imatges està destinada a triomfar durant el festival. La música ho exigeix i cal fer-ho.