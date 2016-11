150 joves músics protagonitzen el Concert de Santa Cecília

L’Auditori Nacional ha estat l’escenari del Concert de Santa Cecília, l’actuació en què han participat més de 150 músics de les diferents escoles musicals del país i de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell que, per primera vegada, ha pres part del concert. El director, Albert Gumí, va assegurar que «el més important és que cadascú formi part de l’equip» i va subrtallar que «dubto que alguna vegadahi hagi hagut tants músics sobre aquest escenari», informa l’ANA.



Les emocions musicals i què ens ensenya la música han estat els motius del concert, ja que «a la primera part hi ha hagut el vessant emocional de la música, i a la segona hem volgut mostrar què ens ensenya el llenguatge musical mitjançant el rap, el vals o el txa txa txa», va comentar Gumí. El director també va destacar el bon nivell mostrat per la Jonca i va garantir que «actualment tenim un molt bon nivell com per tocar on vulguem».



Un altre dels protagonistes del concert celebrat ahir va ser l’actor Borís Cartes, que va narrar la cantata d’Albert Gumí Els aprenents de solfa. Cartes va explicar que «porto el fil argumental de la segona part del concert i faig com una mena de classe teòrica sobre la música que després el cor reinterpreta cantant».



La tradicional actuació ha comptat amb la participació de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola Harmonia, l’Espai de Música Moderna i l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell. Els joves han interpretat composicions de Weber, Grieg, Mozart Mascagni o Gluck, entre d’altres, a més de la cantata d’Albert Gumí.