L’FNJA impartirà un taller de drets humans i democràcia

El Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA) va celebrar dissabte passat la quarta assemblea de l’entitat, en la qual es va aprovar per unanimitat el pressupost que es destinarà per al proper any 2017, que ascendeix fins a gairebé 34.000 euros, una xifra lleugerament superior al pressupost adjudicat en l’exercici anterior. A més, també es van aprovar les partides pressupostàries destinades a un total de tres projectes, entre els quals destaca un taller sobre drets humans dedicat al concepte de ciutadania democràtica (dotat amb 1.530 euros), un altre destinat a la investigació social dels joves andorrans a l’hora de participar en la vida pública del país (500 euros) i un altre per al projecte esportiu del Club de Rem d’Andorra amb diverses seus, establertes a Barcelona i a Tolosa (3.400 euros).



Per altra banda, un dels primers punts de l’assemblea va girar al voltant del balanç en perspectiva de tot el que s’ha fet des del març de 2016 fins al mes de novembre. En total, van fer acte de presència 21 dels 70 integrants de l’entitat, tot i que l’aprovació per unanimitat de tots els projectes es va fer efectiva gràcies a la delegació del vot de tots aquells que no van poder assistir-hi. També cal destacar la contractació d’un treballador a mitja jornada (projecte per al qual es destinaran 6.000 euros l’any) que s’encarregarà de portar les gestions administratives i dinamitzar els diferents canals de comunicació de l’entitat (facebook, twitter...).

Fòrum en consolidació / Roger Padreny, president de l’FNJA, va explicar a EL PERIÒDIC que cadascuna de les quatre assemblees celebrades «han estat totalment diferents», no només «per les persones que hi han assistit, sinó també per les decisions i el caràcter que han tingut», com ara el «tracte de les línies a seguir per la pròpia assemblea en les primeres o l’aprovació i ratificació de pressupostos i projectes en les darreres». Amb tot, però, Padreny va manifestar que el projecte cada vegada està més consolidat i, hores d’ara, significa «un òrgan de representació de la societat civil jove andorrana, cada vegada amb més pes i major importància ».



Un any i mig de vida / El fòrum es va constituir el 25 d’abril de 2015, quan es van escollir els sis càrrecs de la taula permanent (òrgan gestor). L’assemblea, doncs, representa l’òrgan decisori. En poden formar part tots aquells joves d’entre 16 i 29 anys amb permís de residència al Principat, sense necessitat de tenir la nacionalitat. Pel que fa al finançament, aquest està establert per llei, la qual obliga el Govern a donar 3 euros per cada jove del país (16 i 29 anys). Així doncs, si es multiplica pels més de 10.000 joves que hi ha al Principat, s’obté la xifra pressupostada per aquest curs.