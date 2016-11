Èxit d’assistència a la fira del vi

La 4a Trobada de microproductors de vi d’Andorra va aplegar un total de 61 estands en la seva edició més nombrosa –tant pel que fa al nombre de productors participants com per la quantitat de públic assistent– des del seu naixement, superant amb escreix la ja elevada xifra de 50 productors que van fer acte de presència en el darrer esdeveniment. A més, també es tracta de l’edició més internacional amb la presència de representants d’altres països, entre els quals destaquen Espanya, França, Portugal o Hongria. Més de la meitat dels assistents són catalans (32), mentre que pel que fa a la representació local, aquesta es redueix a tres productors de la parròquia de Sant Julià.



Pel que fa a les properes edicions, el conseller d’Obres i Urbanisme, Joan Vidal, va manifestar que «estudiaran la millor fórmula per millorar el següent esdeveniment» en resposta a les declaracions d’alguns dels productors que van criticar la «baixa assistència» de públic professional pel fet d’haver-se celebrat en «cap de setmana». Malgrat tot, els productors enquestats van manifestar la «gran assistència» de públic en general que, segons ells, «ha assistit amb ganes de tastar-ho gairebé tot». Un dels productors, que hi participa per quarta vegada consecutiva, va destacar el fet de que «cada vegada hi ha vins més internacionals i projectes més interessants» i va apuntar que la climatologia «ha animat la gent a venir, a diferència d’altres edicions».



Xifres d’assistència rècord

Segons Vidal, més de 4.000 persones van visitar les instal·lacions de l’envelat al llarg de tot el cap de setmana, el que representa «el doble de persones» respecte l’edició anterior. El conseller també va destacar que l’edició d’enguany «consolida» aquest esdeveniment i que la propera edició «ha de ser una referència en el mercat global». Vidal també va fer referència a les sensacions «positives» que es reben per part dels assistents després d’una enquesta realitzada durant el cap de setmana pel que fa a l’organització.



La sumiller del restaurant El Llac dels Pessons i membre del comitè tècnic de la fira, Mireia Bosch, va qualificar l’esdeveniment com una «magnífica oportunitat» per a tots els cellers que busquen noves maneres de vendre o acostar-se al client per primera vegada. A part, també va destacar el fet que es tracta d’una cita que «cada vegada es fa més gran» i que «ha de buscar internacionalitzar-se cada vegada més ja que és la manera de créixer en qualitat i quantitat».



Tant dissabte com diumenge, un total de nou artistes del Principat van col·laborar en l’esdeveniment amb actuacions que van combinar vi i creativitat. A més, a part de diverses performances per animar el públic assistent, també es va realitzar un tast de vins animat per música en directe representada per un pianista.