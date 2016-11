Lectors de solidaritat

Ja fa dos anys que el col·lectiu Jove Voluntariat Lector va iniciar la seva activitat de lectura solidària a diversos centres de la tercera edat i institucions de joves i nens en risc d’exclusió social de tot el Principat. Per explicar en què consisteix el projecte cal remuntar-se als seus orígens, concretament durant el desenvolupament d’unes classes de llengua en què, mentre es debatia sobre un comentari de text al voltant de la solidaritat, un grup de joves adolescents va decidir transgredir la teoria del concepte i posar les paraules, la llengua i la veu de les lletres al servei dels més necessitats.



Davant de la iniciativa pionera, dos professors d’humanitats van decidir dotar de l’estructura necessària el petit grup d’estudiants del Col·legi del Pirineu i de l’Institut Espanyol que, cada divendres per la tarda –després de les classes– es desplaçaven fins a residència de la tercera edat –com Clara Rabassa o el Cedre, entre d’altres– amb una selecció de lectures per llegir en veu alta. Els llibres –en català, castellà, francès i anglès– constituïen lectures amenes a partir de les quals s’encetaven debats posteriors entre els impulsors i el públic.



Suma de forces

A partir del curs passat i davant una iniciativa que semblava agafar força a mesura que passava el temps, l’Escola Andorrana de Batxillerat, el Col·legi Sant Ermengol i el Lycée Comte de Foix van decidir incorporar-se a l’associació. Així doncs, una humil iniciativa que naixia arrel d’una empenta de solidaritat d’una colla de joves estudiants, es va acabar convertint en un projecte que enceta el seu quart curs d’activitats i que aplega més voluntaris que mai.



Sota el lema Llegir és escoltar i escoltar és acompanyar, aquest nou any s’inicia amb un seguit de propostes per part dels seus organitzadors, entre les quals destaquen la voluntat de «fer un llibre anual sobre la seva tasca amb la col·laboració de Bomosa i A4 Edicions, el premi als voluntaris amb entrades per poder gaudir dels partits de bàsquet del Principat i un e-book a final de curs i la creació el dia del lector i la realització d’activitats de celebració en motiu d’aquesta diada». A més, l’associació compta amb una pàgina de Facebook que a dia d’avui compta amb gairebé 700 seguidors i que recull el dia a dia de la seva activitat, adjuntant fotografies i descripcions de les activitats i projectes que realitzen.



A dia d’avui, el projecte es dirigeix a les persones de qualsevol edat amb discapacitat visual, les residències de gent gran, persones hospitalitzades, centres com l’Escola de Meritxell o el Centre d’Acolliment d’Infants, biblioteques públiques –per fomentar la lectura entre els nens– i a particulars o col·lectius que vulguin que se’ls llegeixi.



Sali Carballo, professora de Llengua i Literatura i responsable del projecte, va destacar el fet que es tracti d’una activitat a la qual els joves «hi dediquen el seu temps lliure» de forma «totalment voluntària i solidària». Un dels punts més importants, va explicar, és el fet que «a través d’aquest projecte, els participants guanyen molta confiança en ells mateixos i se senten molt més completats». A més, també va explicar que el fet que «algú els escolti tan atentament» fa que «es creixin» i «augmenti la seva capacitat de parlar en públic». Actualment, el projecte està format per gairebé 70 estudiants i 12 professors coordinadors.

Pel que fa al curs present, l’activitat de l’associació va començar divendres de la setmana passada amb diverses lectures al Cedre.