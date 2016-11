Els World Ski Awards trien Vallnord com a millor estació

La nit de dissabte una delegació de Vallnord va rebre a Kitzbühel (Àustria) un reconeixement amb el qual se situa el domini com el millor d’Andorra. El guardó va ser atorgat per la World Ski Awards, una institució que premia les millors organitzacions i empreses líders en el món de la neu. Fins a l’actualitat, aquests premis han estat celebrats en quatre ocasions i, també en dues d’elles, al 2013 i el 2014, Vallnord era catalogada com la millor estació del país.



La condecoració resulta, segons informa l’ens a través d’un comunicat, de la suma dels vots dels usuaris conjuntament amb els dels professionals de diferents camps relacionats amb la neu (executius, viatgers, touroperadors, mitjans de comunicació i altres agents) que en aquest cas també emeten el seu veredicte. Les votacions van tenir lloc entre el 3 de juny i el 23 de setembre del 2016 i en aquesta ocasió es van comptabilitzar centenars de milers a tot el món.



Les innovacions dels últims anys en l’àmbit tecnològic, les reformes a les instal·lacions així com el treball de comercialització, de publicitat i de comunicació són els aspectes pels quals Vallnord s’ha situat a dia d’avui com una de les millors pistes del món, tal com es va dictaminar la nit d’entrega dels World Ski Awards.



Els usuaris van copsar totes les millores i van premiar les estacions de les valls del nord. Els responsables de Vallnord van manifestar la seva satisfacció en rebre aquest premi, que catapulta la marca al més alt en excel·lència i ajuda a projectar-la de cara a l’exterior, així com a Andorra.