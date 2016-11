L’FCA deixa d’estar invicte després de nou jornades

L’FC Andorra va encaixar ahir al camp del Martinenc la primera derrota de la temporada. Havia d’arribar. Era qüestió de temps. La ratxa s’ha perllongat per nou jornades, fins al punt que era l’únic equip dels dos grups que estava invicte.



Els d’Emili Vicente van cedir per 2-1 en un camp propici, al qual el Martinenc tan sols havia aconseguit cinc punts de 15 possibles. Després d’uns primers minuts de domini altern i aproximacions a les dues porteries, Alabau va guanyar una acció per alt i Lozano, murri, va aprofitar una indecisió defensiva per marcar el primer.



L’FC Andorra no va reaccionar, els locals van insistir sobre la porteria de Ferran Pol i al minut 38, Kilian va enganxar una pilota dins làrea per fer el 2-0 amb què es va arribar al descans.



El guió no va variar a la segona part, però al minut 72 Adri Grau va fallar un penal i al 85, Kike, que acabava de sortir al camp, va retallar diferències amb un gol de cap. Alabau havia vist la vermella directa, però amb deu, el Martinenc va saber defensar els tres punts als darrers minuts.