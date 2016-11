El MoraBanc s'allunya més del novè lloc

El BC MoraBanc Andorra ha augmentat a dues les victòries de marge respecte de la novena posició, la que marca el tall amb les places de play-off. Qui ocupa aquesta posició és el Gran Canària, que ahir va caure contra el Reial Madrid l’endemà de la victòria contra l’Obradoiro dels de Joan Peñarroya, que a sobre tenen un partit menys.



El BCA sap patir per doblegar una de les seves bèsties negres

Veient la formidable ratxa del MoraBanc al Poliesportiu, on havia deixat KO el Gran Canària, el Bilbao, el Múrcia i Joventut, semblava que la visita de l’Obradoiro hauria de ser bufar i fer ampolles. Però ja havia alertat Joan Peñarroya el dia de la prèvia: «Si se’ns passa pel cap que ve un rival feble, l’hòstia serà tremenda». I no anava molt desencaminat. L’equip tricolor va haver de treballar de valent i saber patir per mantenir-se invicte al Poliesportiu i acabar amb una de les seves bèsties negres, un rival que la temporada passada i fa dues havia guanyat els quatre enfrontaments contra els tricolors.



Ja d’inici, els de Moncho Fernández van marcar un ritme de joc que caracteritza més els tricolors: ràpid en les possessions, ofegant en defensa... En sis minuts manava 9-14. Jelínek –espès en el global, però decisiu als primers deu minuts– i un immens Albicy –tretze assistències més per al rei de l’ACB en aquest apartat– van agafar els comandaments per cloure el primer parcial amb un ajustat 21-18.



La línia ascendent dels de Peñarroya es va perllongar al segon quart, ja amb un joc més coral, amb tothom aportant en anotació, amb una defensa que obligava a l’Obradoiro a tirar en nombroses ocasions en situacions incòmodes, fins arribar a una màxima renda de setze punts (45-29, minut 17).



Fins el descans, però, els gallecs van fer un parcial de 0-5 i a la represa van caure tres triples consecutius més que resetejaven tot el que havia passat fins llavors. 45-43 i començava un nou partit de 19 minuts. Aquí va començar un intercanvi de cops de més de cinc minuts que van permetre l’Obradoiro situar-se per davant amb un triple de McConnell (56-58, minut 27) però Nacho Martín i un Stevic que continua sent el que era a la pista després de la lesió, van ajudar a un parcial de 9-0 per entrar al darrer quart set per sobre (65-58).



No estava tot dit, ni molt menys. Els gallecs van anar aguantant al voltant dels nou punts de marge i amb dos triples de Bendzius i McConnell van arribar als dos últims minuts encara vius (84-79). El MoraBanc, però, va tenir el cap fred, va saber mantenir les diferències gràcies a la defensa tot i algunes errades des del tir lliure, per signar la sisena victòria en vuit partits.

Aquest triomf permet també als tricolors ascendir a la quarta posició aprofitant la derrota del València a la pista de la Penya. Per davant, Barça i Madrid amb balanç de 7-1 i Tenerife, amb un 7-2 que el MoraBanc pot igualar. El pròxim diumenge, visita a Fuenlabrada.