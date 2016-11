Albicy es fa notar

Era un complert desconegut per al gran públic quan es va anunciar el seu fitxatge pel BC MoraBanc Andorra i en molt poques jornades s’ha confirmat l’encert de la seva incorporació. Andrew Albicy no només està realitzant uns números que el fan encapçalar rànquings personals, sinó que també fa moure l’equip de tal manera que permet que hagi igualat la millor arrencada de la seva història a l’ACB.



Una de les claus del conjunt és la solidesa que està mostrant com a local. Al Poliesportiu d’Andorra ho ha guanyat tot. Suma cinc de cinc. La darrera contra el Rio Natura Monbus Obradoiro, al que encara no l’havia pogut superar mai a la Lliga Endesa. Ara suma tres triomfs consecutius, que li permet ocupar la quarta plaça a la classificació amb un balanç de sis triomfs i dues derrotes. Només el Reial Madrid, FC Barcelona Lassa i Iberostar Tenerife el superen, amb una victòria més. Aquest inici iguala el millor en la història andorrana en la màxima categoria del bàsquet espanyol. Va aconseguir també un 6-2 a la temporada 1993-94. Aquell curs va concloure la fase regular a la quarta plaça i quedava eliminat en vuitens de final dels play-off.

Registres d’Albicy / El moment actual del MoraBanc s’entén pel moment dolç que estan passat varis jugadors. Un d’ells és Albicy, el màxim assistent de la categoria. Les tretze passades que van acabar en cistella contra els gallecs el fan entrar entre els jugadors destacats de la jornada. L’MVP del cap de setmana va ser Àlex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket). El jugador català també va ser qui més pilotes va recuperar, amb cinc. El màxim anotador va ser Stevan Jelovac (Tecnyconta Saragossa) amb trenta i en rebots Joey Dorsey (FC Barcelona Lassa) amb tretze.



El base francès, amb el seguit d’assistències realitzades davant l’Obradoiro, va quedar-se a tan sols una de la millor marca de la temporada, que la posseeix Facundo Campazzo (UCAM Múrcia), amb catorze. Les tretze assistències en un mateix partit permet a Albicy establir la segona millor marca en aquest capítol de la història del MoraBanc. Només José Luís Llorente n’ha aconseguit més. En un parell d’ocasions va fer-ne quinze. Va ser la temporada 1992-93 contra el Banco Natwest Saragossa, amb victòria andorrana per 71-80; i la 93-94 en el triomf davant el TDK Manresa (87-67). La 92-93 en dos partits també va repartir-ne tretze.



En el rànquing estadístic, Albicy encapçala la classificació d’assistències, ampliant distàncies després de la seva actuació davant l’Obradoiro. En els vuit partits disputats fins el moment en suma un total de 62, el que significa 7,7 de mitjana per matx. En el segon lloc es troba Campazzo amb 6,63 i en el tercer Mickey McConnell (Obradoiro) amb 6,22. Una altra estadística que lidera és la de recuperacions. N’acumula divuit, que signifiquen 2,25 per enfrontament. Shane Larkin (Baskònia) en suma una més, però amb un partit jugat més, el que comporta que el promig sigui de 2,11. Campazzo és tercer amb dues per jornada. En l’apartat de pèrdues de pilota, el francès és segon amb una mitjana de 3,25. El supera el mateix Campazzo amb 3,63.

Estadístiques d’equip / A la jornada del cap de setmana fins a set equips van ser capaços de superar la barrera dels noranta punts: Múrcia (103), Baskònia (101), Tenerife (96), FC Barcelona (92), Saragossa (92), MoraBanc i Bilbao (91). És una circumstància que no es produïa des de fa quasi vuit anys. En aquella ocasió en van ser nou. La novena jornada va portar una mitjana de 84,38 punts, que la porta a ser la segona més anotadora del que va de campanya. La vuitena havia estat la de major anotació fins ara, amb 83,44.



L’equip andorrà és el tercer millor atac, amb un promig de 85,63 punts. Fins en quatre ocasions ha superat els noranta punts, en les victòries sobre l’Herbalife Gran Canària (97-89), Divina Seguros Joventut (92-73), ICL Manresa (91-93) i Obradoiro (91-87). Només supera el poder encistellador dels del Principat el líder, el Reial Madrid, que el posseeix de 89,38; i el Baskònia amb 89,11. El màxim anotador del MoraBanc és Giorgi Shermadini, amb 106 punts, que són 13,3 per partit. Ocupa la tretzena plaça del rànquing de la Lliga Endesa.



En esmaixades no hi ha ningú que superi al MoraBanc. El joc vistós que es prometia des d’inici de temporada es pot comprovar i no hi ha ningú que s’hagi penjat més vegades de la cistella. Un total de setze cops, que comporten dos per matx. L’Obradoiro es troba a continuació amb 1,56 i el València i el Manresa tercers amb 1,25. També lidera l’estadística de recuperacions, capítol que ajuda a engrandir Albicy. L’equip té un promig de 10,75. Per darrera està el Movistar Estudiantes amb 9,63. Només el Reial Madrid supera en valoració els andorrans. Els blancs sumen una mitjana de 111, mentre que els del Principat 101,5.

David Navarro realitza la jugada de la jornada



Corria el segon quart al Poliesportiu d’Andorra en el partit contra el Rio Natura Monbus Obradoiro quan Thomas Schreiner treia un servei de banda i li passava la pilota a David Navarro més enllà de la línia de triple. L’escorta català va veure clar que podia entrar a cistella. Corrent per velocitat superava al seu defensor, Osvaldas Matulionis, per introduir-se a la pintura i esmaixar la pilota a una mà tot i l’intent de Nacho Llovet per evitar-ho. Aquesta acció, per la seva espectacularitat, li va valer al d’Esparraguera com la millor jugada de la jornada. Un exjugador del MoraBanc, Stephen Holt, va ser protagonista a la considerada segona millor jugada, en el matx que el Saragossa jugava a Vitòria. L’estatunidenc va realitzar una acció en solitari per superar rivals i anotar sobre la botzina del primer quart a cistella passada.