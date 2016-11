Cinc i 4,5 anys de presó per passar 13.000 dosis d’heroïna

Els dos homes acusats de tràfic d’heroïna a Encamp han estat finalment condemnats a cinc anys de presó, tres dels quals ferms i la resta condicionals, i quatre anys i mig de presó, 32 mesos dels quals ferms. El Tribunal Superior va fer pública ahir la sentència amb la qual desestimava el recurs interposat per la representació lletrada dels dos acusats i, per tant, refermava la pena imposada pel Tribunal de Corts per un delicte major continuïtat d’introducció, possessió i distribució de gran quantitat d’heroïna i metadona, i un delicte menor continuat de consum d’heroïna. A tots dos se’ls aplica també l’atenuant d’addició a les drogues.



Durant la vista oral a Corts, que va tenir lloc el passat 6 de juny, diversos oficials de Policia van declarar que els dos homes haurien realitzat com a mínim 70 viatges fins a Barcelona on compraven la droga per després introduir-la al país. Segons els càlculs dels agents, els dos homes haurien passat al menys 13.000 dosis que equivaldrien a més d’1,2 quilos d’heroïna. La fiscalia va demanar set anys de presó ferma, una multa de 180.000 euros per cap i l’expulsió del Principat. La defensa, per la seva banda, demanava la nul·litat de les proves i, per tant, l’absolució dels acusats. El Tribunal de Corts però, va dictar una multa de 4.000 euros per cada un i va decidir no expulsar-los.



La Policia va començar a investigar l’octubre del 2014 perquè va detectar «moviments sospitosos» a l’entorn d’un bar d’Encamp, la propietària del qual és la mare d’un dels acusats. Els agents van vigilar la zona durant vuit mesos i van realitzar escoltes telefòniques als dos processats, fins que va culminar la investigació amb la detenció dels dos homes.

Mig milió per intent de blanqueig / El Tribunal Superior va confirmar ahir la sentència del Tribunal de Corts que condemnava una dona al pagament d’una multa d’un milió d’euros per l’intent, fa set anys, de blanquejar 8,52 milions de dòlars procedents del frau a una entitat financera de Londres.



A més de la imposició de la sanció econòmica, la sentència implica dos anys i mig de presó condicional per a la veïna de Canillo (davant dels quatre sol·licitats pel ministeri fiscal): 18 mesos pel delicte major de blanqueig en grau de temptativa i sis més per una infracció d’escoltes il·legals. Per contra, Corts va decidir absoldre la dona de l’acusació d’associació il·lícita amb dues altres persones per tal de procedir al blanqueig. Al mateix temps, aquests darrers van ser eximits dels tres mateixos delictes esmentats.



El grup, segons el relat que la penada va oferir a la vista oral celebra el mes de març, esperava rebre més de 60 milions de dòlars provinents «d’inversió estrangera» dels que percebria un 15% de comissió, que es repartiria en parts iguals. Finalment, només van arribar 8,52 milions de dòlars a un compte que la dona hauria obert per a la gestió d’una immobiliària a Canillo.