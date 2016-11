Detingut un jove que va agredir greument una noia al carrer

La Policia ha informat que ha detingut un home de 23 anys com a presumpte autor d’una agressió física vers una jove a la qual va causar lesions greus. L’agressió va ocórrer el passat 18 d’octubre en una via pública, a les cinc de la tarda, en un carrer d’Andorra la Vella. Tot i que els fets van succeir a mitjans d’octubre, la detenció no va tenir lloc fins el 15 de novembre, gairebé un mes més tard dels fets. Durant aquestes setmanes, la Policia ha hagut d’investigar els fets i el seu presumpte autor.



L’agressió va succeir al carrer, on es van trobar diverses persones. Per motius que no s’han revelat, el jove, resident, va agredir la noia –no se’n coneix l’edat però no és menor– i li va provocar lesions greus que han requerit de tractament mèdic posterior. Un cop detingut, el presumpte autor dels fets va ser posat a disposició judicial.



D’altra banda, en la notificació del balanç de detencions setmanal, la Policia ha explicat que el 20 de novembre, de matinada i a Ordino, va detenir un home no resident de 36 anys, com a presumpte autor d’agressió física vers la seva parella que li va causar lesions. Els fets també van tenir lloc a la via pública.



En les detencions setmanals no falten els habituals: conductors detinguts per superar el límit legal d’alcoholèmia. El 16 de novembre a mitjanit, un resident de 31 anys va ser detingut per conducció amb una taxa d’alcohol d’1,36 grams d’alcohol per litre de sang. L’endemà, dia 17, a les vuit del vespre, un resident de 31 anys va ser detingut per conducció amb una taxa d’alcohol d’1,02 g/l., després de tenir un accident de danys materials a Andorra la Vella. Finalment, el dia 18, a les tres de la matinada, un resident de 33 anys va ser detingut per donar positiu amb una taxa d’alcoholèmia d’1,19 g/l.



Segons el Codi Penal, els conductors no professionals que circulen amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l han de ser detinguts i ser posats a disposició judicial.