Notícia Ordre de crida i cerca a dos acusats de contraban Els presumptes coautors no s’han presentat al judici El decomís de tabac de contraban que va tenir lloc el desembre de 2012. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

El jutjat penal 2 de Lleida va emetre ahir una ordre de crida i cerca per a dos veïns d’Andorra la Vella per no haver-se presentat aquest dilluns al seu judici per respondre d’un delicte de contraban. Es dóna la circumstància que aquesta era la quarta vegada que es convocava la vista oral. Atès que no hi van assistir, el jutge va instar la policia a buscar-los i detenir-los. Segons va informar l’ACN de fonts judicials, els presumptes pròfugs són José Carlos M. B. i Justino M. R., pels quals la jutgessa ha emès una ordre de detenció i ingrés a presó.



Pel que fa als altres dos acusats, en canvi, les parts van arribar a un acord. Contra un d’ells s’ha retirat l’acusació en considerar provat que el vehicle usat per transportar el tabac de contraban no era seu sinó del seu germà, que precisament és un dels desapareguts. El quart implicat va reconèixer els fets i va acceptar una pena de dos anys de presó, una multa de 180.200 euros i una responsabilitat civil de 28.087 euros. Aquest acusat, juntament amb els dos que no van comparèixer, van ser detinguts per la Guàrdia Civil el 2 de desembre de 2012 amb 7.990 paquets de tabac i 18 quilos de picada de tabac de contraban repartits en dos vehicles, amb un valor total de 36.040,50 euros. Els agents van comissar el tabac i els vehicles.



Els fets es van produir en un control a la carretera C-14 al terme municipal de Ponts. Dos turismes circulaven en sentit Lleida quan es van desviar i van agafar un camí sense asfaltar. Poc després, la policia els va aturar a Vilanova de l’Aguda i durant el registre dels vehicles van localitzar el gènere. Davant els fets, els dos conductors van ser detinguts per possessió de contraban i per falsificar les plaques de matrícula.