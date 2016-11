Notícia L’Agència Tributària catalana prepara la implantació a la Seu La ciutat és una de les 14 localitat on s’establirà una oficina de recaptació L’oficina de l’Agència Tributària de Catalunya. Autor/a: Ràdio Seu

L’Agència Tributària de Catalunya està preparant la seva implantació a la Seu d’Urgell, segons va informar ahir Ràdio Seu. La capital de l’Alt Urgell és un dels 14 primers caps de comarca en els quals la Generalitat preveu instal·lar oficines físiques de cara a potenciar que sigui el Govern català qui recapti els impostos que es paguen a Catalunya. Per aquest motiu, l’Executiu ha obert una convocatòria per a l’arrendament d’un local en cadascun dels municipis escollits.



Es preveu que el local de la Seu tindrà una superfície d’entre 200 i 300 metres quadrats i s’estableix que el lloguer s’haurà d’ajustar a un preu de nou euros per m2 al mes, sense IVA. En aquest sentit, les obres per adequar la futura oficina, que serà el punt de referència de l’ens a l’Alt Pirineu, tindran un pressupost de 216.528 euros més IVA. Aquesta partida forma part de la destinada a totes les oficines, ja que s’adjudicaran en un mateix bloc per un import total de 4,3 milions d’euros. El pagament de l’arrendament es farà d’acord amb allò que determina el plec de clàusules particulars que s’han definit per a cada ciutat.