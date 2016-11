Notícia La capital, satisfeta amb el repte de la Capitalitat Andorra la Vella acull el 21è Comitè Sectorial de Cultura de l’UCCI Participants a la reunió del Comitè Sectorial de Cultura de l’UCCI, ahir. Autor/a: Comú d\'Andorra la Vella

Amb motiu de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura, Andorra la Vella és l’amfitriona del 21è Comitè Sectorial de Cultura de l’UCCI (Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes), amb la participació de dotze ciutats. Els temes principals a tractar –entre ahir i avui– són el repàs de les activitats que s’han programat durant tot l’any amb motiu de la capitalitat (unes 200), la participació ciutadana com un motor de desenvolupament cultural, i l’oferta cultural de les ciutats com un atractiu turístic.



El cònsol menor, Marc Pons, va confessar que quan Andorra la Vella va rebre la distinció a Guatemala, el comú va sentir tant l’entusiasme com la responsabilitat de l’esdeveniment, ja que Andorra la Vella és una capital petita comparada amb altres capitals iberoamericanes i, per tant, «teníem el dubte si podríem estar a l’alçada», informa l’ANA. Tot i que el cònsol considera que encara és d’hora per fer un balanç, està satisfet perquè han aconseguit els objectius plantejats: conèixer el món iberoamericà alhora que aquest ha pogut conèixer el Principat, crear una xarxa entre entitats i associacions del país, i establir llaços i contactes amb diversos estaments. «Era un gran repte i crec que l’hem assolit amb escreix», va afirmar Pons.



Andorra la Vella passarà el relleu de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura a Lisboa, que iniciarà la seva programació el 7 de gener. La regidora de Cultura de Lisboa, Catarina Vaz-Pinto, va revelar que els temes principals de la programació seran el passat i el present de Portugal.