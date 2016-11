Notícia Decomís de 80.000 euros procedents d’Andorra L’infractor és un home de 68 anys que viatjava en un bus de línia regular Decomís de bitllets a la duana de la Farga de Moles. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil va informar ahir de la intervenció, divendres passat, de 78.810 euros en divises després de registrar el viatger d’un autobús de línia regular procedent d’Andorra a l’interior del recinte duaner de la Farga de Moles.



El decomís va tenir lloc cap a les set de la tarda, quan agents del cos van inspeccionar un dels passatgers del vehicle, de 68 anys, al qual van localitzar els diners no declarats guardats en uns sobres embolicats amb diaris, que alhora estaven amagats a l’interior d’un abric. Davant dels fets, el viatger va ser denunciat per infringir la normativa que regula el blanqueig de capitals. L’home va poder continuar el viatge amb 1.000 euros en concepte del «mínim de supervivència».



Aquesta és la tercera actuació més important que la Guàrdia Civil ha dut a terme aquest 2016 a la duana de la Farga de Moles relacionada amb el blanqueig de capitals. Segons la legislació tributària espanyola, no es pot passar d’un país a un altre amb més de 10.000 euros en efectiu sense declarar.