Notícia Procés participatiu de creació de la cartera de serveis socials Les prestacions s’han d’aprovar a principis de l’any que ve Reunió de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, ahir. Autor/a: ANA / M.T.

La nova cartera de serveis sociosanitaris s’aprovarà a principis de l’any que ve. El ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, va detallar ahir que «no preveu canvis importants» sinó que, més aviat, pretén «una regulació detallada de tot allò que fins ara no estava regulat, indicant de forma clara totes les prestacions i els serveis que existeixen al país relacionats amb aquest àmbit, detallant el seu caràcter específic, el seu preu, els seus beneficiaris, el personal prestador i la formació que ha de tenir aquest o els requisits específics del públic demandant».



La seva raó de ser resideix en la «seguretat jurídica que aporta a aquest sector», va apuntar el ministre, «esmentant també tots aquells serveis en procés de creació com ara el d’assessorament i subministrament de productes de suport», en què hi haurà un individu que «assessorarà la gent gran i les persones amb discapacitat sobre els productes que necessiten».



Entre els nous serveis que es materialitzaran a curt termini també hi ha la creació d’un espai de trobada per a les famílies, que ja es va anunciar la setmana passada, o la materialització del servei arran de la prova pilot d’assistència personal per a les persones amb una discapacitat greu.



Espot va encapçalar ahir la sessió constitutiva de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques (COPEC) en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris. La sessió va tenir un caràcter introductori en què es va exposar a tots els assistents (11 representants del Govern, la CASS i el servei andorrà d’atenció sanitària i 11 representats de les diferents entitats, institucions i associacions d’aquest àmbit) el seu funcionament, de caràcter consultiu, pel que fa a la creació del pla i la cartera de serveis sociosanitaris, així com també les millores i propostes que es puguin realitzar al respecte.



Heterogeneïtat dels integrants / Entre les entitats assistents, es compten aquelles encarregades de la reivindicació dels drets de les dones, dels discapacitats, de la gent gran, dels infants en risc d’exclusió social, d’assistència a la pobresa o de LGBTIQ entre d’altres. Segons Espot, es tracta d’una comissió «transversal i pluridisciplinària» les entitats de la qual tindran un mes de marge per estudiar i analitzar la nova cartera de serveis sociosanitaris amb la finalitat de que «esdevingui un projecte actiu i participatiu on tots els actors implicats puguin opinar» de forma transcendent. Les entitats assistents enquestades, a més, van valorar molt positivament la creació de la comissió i el fet que es doni pas a un servei «que fa força temps que es reclama».



La creació de la comissió (que es reunirà dos cops l’any per fer un seguiment i modificació de la cartera en cas necessari) ve donada per l’aprovació l’any 2014 de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, en el marc de la qual, al juliol d’aquest any, es va aprovar el reglament regulador.