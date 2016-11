Notícia Cada persona desperdicia 35 kg de menjar en bon estat a l’any La utilització de bosses reutilitzables per anar a comprar cau un 9% respecte el 2013 La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, i el director general de l’àrea, Marc Rossell, presenten les noves accions del Pla Nacional de Residus, ahir. Autor/a: SFGA/JAVILADOT

Cada ciutadà malbarata una mitjana de 35 quilos de menjar en bon estat cada any, va revelar ahir el Centre Andorra Sostenible (CAS) citant un estudi d’àmbit europeu sobre el malbaratament alimentari. La dada contrasta amb els 79 milions de ciutadans de la Unió Europea que viuen sota el llindar de pobresa i els 16 milions de persones que depenen de l’ajuda alimentària de les institucions de beneficència. Aquest fet implica un cost social i humà de brutals dimensions ja que, segons Intermón Oxfam, en aquest moment «es malgasta més menjar del que podria ser consumit per totes les persones que passen fam», apuntant que «només amb el menjar que rebutgem a Europa, es podrien alimentar totes les persones que pateixen fam al món».



La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director de Medi Ambient, Marc Rossell, van exposar ahir els resultats d’una enquesta telefònica en matèria de prevenció de residus (realitzada pel CRES a un total de 760 persones escollides de forma aleatòria) iniciada amb l’objectiu d’analitzar el comportament de la ciutadania en referència a la prevenció de residus.



Del resultat de l’enquesta en destaca la dada que indica una clara reducció del nombre de persones que utilitzen bosses reutilitzables quan van a fer la compra, passant del 84% del 2013 al 75% actual. A més, el nombre de persones que diuen que fan servir sempre o gairebé sempre bosses de plàstic de les que s’ofereixen als centres comercials ha crescut fins al 10% , davant del 6% del 2013.



Davant de les dades, Calvó es planteja que s’incrementi el preu de les bosses de plàstic i que els supermercats i les botigues no les ofereixin de forma «sistemàtica». Rossell considera que «el ciutadà s’ha acostumat» a pagar entre els dos i cinc cèntims que es demanen per les bosses. El pagament es va imposar mitjançant el decret de l’any 2013, que pretén desincentivar el consum de les bosses d’un sol ús.



Emmarcada en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus d’enguany (que se celebra del 19 al 26 de novembre), l’enquesta pretén estudiar tant l’ús de la tipologia de bosses quan es va a fer la compra, com el consum d’aigua embotellada i l’aprofitament dels aliments.Un 52% dels enquestats assegura beure només aigua envasada per considerar-la més saludable que la de l’aixeta (consumida per un 37%, que la considera de més bon gust, una dada que va a la baixa), i pel que fa al malbaratament alimentari, un 33,5% creu que no llença aliments, davant d’un 62,5% que se’n sent una mica responsable, un 3% que se’n sent bastant i un 1% que reconeix llençar molts aliments.



Prevenció de residus / En la presentació de les accions previstes per a la Setmana europea de prevenció dels residus, Calvó va explicar alguns dels 21 objectius del Pla Nacional de Residus 2017-2020, 10 dels quals van encaminats a la prevenció, posant especial èmfasi en «el treball referent als residus plàstics, la reducció de l’ús d’embalatges, la prevenció de residus de paper i el malbaratament dels aliments», apostant clarament pel «foment del consum responsable».



El responsable del CAS, Javier Gómez, va presentar les accions previstes, com la presentació del nou disseny de la vaixella reutilitzable (edició de 500 gots i 300 plats) que, amb la col·laboració de MoraBanc, es distribuirà en préstec de forma gratuïta per substituir els estris d’un sol ús.



Quant a les accions en matèria educativa, destaquen les Jornades Escola Verda, que consistiran en un mercat d’intercanvi i en un projecte de prevenció del malbaratament alimentari i la recollida selectiva al menjador escolar; la distribució de 3.000 Boc ‘n’ Rolls per les escoles verdes, que consisteixen en uns envasos reutilitzables per portar l’entrepà.



Compostadora fallida / D’altra banda, Calvó i Rossell van admetre que la màquina de compostatge instal·lada al Pas de la Casa –en una prova pilot– ha donat resultats «poc favorables» per problemes relacionats amb «l’altitud i la falta d’oxigen».

A més, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat es va reunir ahir amb els responsables dels centres comercials per compartir propostes per fomentar l’ús de bosses reutilitzables i la prevenció de residus, i dimarts que ve es reunirà amb Càritas per tractar la prevenció i la reducció dels residus tèxtils.