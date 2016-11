Notícia López: «La resposta del ministre sobre el tercer pagador és de mala fe» El conseller del PS titlla Marc Cornella, possible relleu d'Alcobé, de «bon professional» López i Cornella en una roda de premsa a la seu del PS, el gener del 2013. Autor/a: El Periòdic

El ministre Salut, Carles Álvarez, va aclarir el cap de setmana passat la resolució votada al darrer Consell General, en referència a què a partir de l’abril s’establirà el règim del tercer pagador a la CASS, però que s’aplicaria només en alguns supòsits. El socialdemòcrata Pere López no es va mossegar ahir la llengua a l’hora de replicar: «La resposta del ministre demostra mala fe. Nosaltres vam entrar la proposta de resolució, la vam negociar i corregir a requeriment de DA perquè la tirés endavant, però en cap cas perquè fos una via d’escapatòria d’aquesta mesura que s’ha de tirar endavant».



El conseller del PS va recordar que el Govern «va prometre fa tres anys i mig» el tercer pagador, per tant, ens va sobtar que ens demanessin un període addicional per fer una reglamentació. Nosaltres enteníem que la reglamentació porta a l’aplicació. Si ens han parat un parany no ens el paren només a nosaltres, sinó al conjunt de la ciutadania i incompleixen la paraula. És la seva responsabilitat. Si ara ens acollim a la lectura estricta del que diu, ens sentiríem enganyats».



CORNELLA PER ALCOBÉ? / D'altra banda, el cap de Govern hauria ofert a l’exsocialdemòcrata Marc Cornella susbtituir Jordi Alcobé al Ministeri de Funció Pública, Transports i Telecomunicacions, segons va assegurar ahir RTVA. La notícia no va alterar gens ni mica el conseller Pere López, com tampoc la possibilitat que accepti una proposta de DA tres anys i nou mesos més tard de dimitir com a secretari d’organització del PS. López va indicar que no en sap res i que fer-ne una valoració seria «un escenari precipitat, tot i que es va desfer en lloances cap al seu excompany: «No he parlat amb ell, però és un bon amic i un bon professional».



Per la seva part, el secretari general de l’USDA, Gabirel Ubach, va mostrar-se indiferent davant l’opció de Cornella, però va aprofitar per tirar un dard enverinat a l’exministre Alcobé, que segons Ubach no havia reconegut l’entitat com un sindicat de l’Administració: «El que necessitem és una persona negociadora i dialogant, cosa que fins ara ha brillat per la seva absència. Demanem que sigui una persona dialogant, per arribar a un acord entre tots amb aquesta llei de la funció pública».



Martí va mantenir la incertesa: «Ho diré a tothom quan se sàpiga».