La incubadora de les teves idees de negoci

Andorra Telecom ha obert un espai per als emprenedors i posa a disposició un servei perquè puguin endegar una empresa nova o donar un impuls a una ja creada. Una incubadora d’idees de negoci, sempre que estigui lligada a l’àmbit de les tecnologies.



El NIU, nom amb què ha estat batejat el local, es troba a l’edifici Els Arcs de la Massana i disposa de 18 llocs de treball, tres sales de reunions i una cuina oberta. Tot blanc, amb una paret negra de pissarra per poder guixar i donar forma a les idees, i una curiosa equació a la cuina amb el dibuix d’un plat de menjar i un got que sumats donen com a resultat una bombeta, el símbol que utilitzem quan tenim una idea. Si tens el teu projecte al cap i no saps com executar-lo, aquest és el teu lloc idoni per fer-lo realitat.



El que vol la parapública és diversificar l’economia del país potenciant el desenvolupament del Living Lab, el laboratori NIU, amb mentors, assessors i una cartera d’inversors potencials que garanteixin l’èxit d’allò que s’incuba. S’ha creat un portal web –www.niu.ad–, en el qual s’hi pot trobar des d’ahir la convocatòria en què s’explica les bases i es pot descarregar el formulari d’inscripció.



«L’espai ja està preparat per a que s’hi pugui treballar ja mateix», va deixar clar el director de relacions amb el client de l’operadora, Josep Vilana. «Caben unes vuit empreses alhora. Creiem que el programa dura uns deu mesos, però els timings es defineixen en funció del producte amb el qual es treballi. Fins que l’empresari no pugui comercialitzar-lo, no marxa».



D’inici, un cop s’ha acceptat una proposta, l’operativa comença amb una primera fase d’incubació, durant la qual es constitueix l’equip de treball, l’assessorament per crear un model de negoci i la creació de l’empresa. En una segona fase d’acceleració, amb la presentació als inversors potencials, s’executen accions perquè l’emprenedor «no estigui sol i pugui desenvolupar el seu projecte» concedint-li assessors i mentors que l’orientaran per crear un producte viable i rendible. «Arribat aquest punt, ja pot sortir del NIU», destaca el responsable del projecte, Miquel Gouarré.



La relació entre els emprenedors i Andorra Telecom s’estendrà a l’àmbit societari. L’empresa que s’instal·li al NIU satisfarà un lloguer per cada lloc de treball ocupat –uns 200 euros– i cedirà un 5% de les accions a l’operadora de telecomunicacions, a més d’un 1% suplementari per cadascun dels mentors.