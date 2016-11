Notícia Els bombers fan sis sortides per despreniments pel vent Les fortes ratxes van aixecar elements d’algunes façanes Un grup d'efectius de Bombers en una intervenció. Autor/a: TONY LARA

Els bombers van haver de realitzar ahir al matí sis sortides per retirar alguns elements de façanes que el fort vent havia aixecat i posava en perill la seguretat ciutadana. Les ratxes de vent es van concentrar al matí, i les sis intervencions es van realitzar entre les nou del matí i la una de la tarda entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



El Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments va detallar que en els serveis realitzat durant la jornada d’ahir va haver de retirar la porta d’una terrassa que pel vent havia estat pràcticament despresa, pedres de dues façanes, una lona de tela i una planxa metàl·lica. El fort vent que va bufar ahir va arrencar els elements i hi havia el perill que volessin cap al carrer i ferissin algú.



En canvi, tot i les fortes pluges, els bombers no van haver de fer cap sortida per inundacions.



PENDENTS D’ESCALDES / Tot i la tempesta, de moment, la parròquia d’Escaldes-Engordany no ha de patir pels talls d’aigua. Des de Capesa, Eduard López- Mirmi va assegurar que s’hi està treballant, tot i que no va poder garantir que el servei no s’hagi de restringir en algun moment ja que tot depèn de l’evolució de la meteorologia durant les pròximes hores (i dies).

L’ideal per evitar que l’aigua entri amb una terbolesa inacceptable a la zona de la captació, a Claror, és que nevi i geli ja que, d’aquesta manera, «es fixa el terra i s’eviten despreniments i filtracions». La previsió meteorològica indica que els pròxims dos dies seguirà plovent amb molta intensitat i la neu baixarà de cota.