Notícia Andorra obté el 74% de la seva energia a través de recursos fòssils Andorra importa el 100% dels recursos fòssils, el que crea un greu desequilibri en les balances de pagaments Ponents durant la conferència de recursos energètics, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Mariano Marzo, catedràtic d’Estratigrafia i professor de la Universitat de Barcelona, va encapçalar ahir una conferència sobre els recursos energètics a l’edifici Crèdit Centre. L’objectiu principal fou explicar els elements que cal tenir en compte per afrontar els reptes que suposa el nou paradigma energètic a nivell global, en el qual hi intervenen tres dimensions claus: la seguretat del subministrament, la competitivitat de l’economia i la problemàtica associada al canvi climàtic.



Marzo va manifestar en la seva intervenció que el fet que «es parli molt poc d’energia» fa que la ciutadania «no prengui plena consciència del problema que significa». Segons l’expert, la mala gestió dels recursos energètics d’un país pot arribar a posar en perill «el benestar dels seus habitants i, fins i tot, la seva pròpia sobirania». Per altra banda, va destacar que gairebé el 74% de l’energia que necessita el Principat s’obté «a través de combustibles fòssils» que, a més, «han d’importar-se al 100%» en el cas d’Andorra. Marzo també va manifestar que aquesta tendència importadora «comporta greus desequilibris econòmics en la balança de pagaments d’un Estat», pel que, va destacar, «cal apostar clarament per les energies renovables».



Entre els problemes més importants que comporta la dependència dels recursos fòssils, el catedràtic va destacar la despesa sanitària local per culpa de la intoxicació i l’emissió de gasos contaminants que produeixen el canvi climàtic. En aquest sentit, va destacar la conferència COP 22 de Marràqueix que va celebrar-se recentment (i de la que Andorra hi va formar part) com una trobada «en la que s’han assentat algunes de les polítiques que cal seguir per realitzar la transició de model energètic de la millor forma possible». Malgrat tot, Marzo va insistir en què cada país «ha de prestar atenció a la seva situació particular per aplicar les mesures específiques que es requereixin» i en què el canvi de paradigma «serà un procés lent i tempestuós», amb al·lusions directes a la victòria de Trump com un dels motius que la «dificultaran».



Bones notícies / Malgrat tot, no només hi ha males notícies pel que fa al progrés mediambiental. Marzo va destacar que el curs passat «hi va haver major inversió en energies renovables que en energies fòssils per part del sector financer», el que indica clarament que «cada cop es contemplen més seriosament les oportunitats de negoci que implica aquest sector».



També va destacar la venda «d’un milió de vehicles elèctric» en el mateix curs i el fet que la quantitat d’energia necessària per augmentar el PIB d’un país «s’ha reduït considerablement».



En referència directa a Andorra, l’expert va destacar que la seva missió al respecte rau en «la capacitat d’adaptació a la nova situació, la mitigació de la contaminació i la preparació per a l’impacte que suposarà aquest nou paradigma».