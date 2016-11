Els morosos sumen un deute de 6 milions repartits en 15.000 casos

El Registre Andorrà de Morositat (RAM), que va constituir-se fa pocs dies (tot i que el procés de desenvolupament i adequació va ser de dos anys), és l’únic registre d’aquest tipus al país després que l’única iniciativa nascuda en aquest àmbit, www.morosos.ad, «acabés fracassant», segons va explicar ahir a EL PERIÒDIC el soci director de RAM, David Castillo. En un temps rècord, el número de registres assoleix ja els 15.000, superant «totes les expectatives» previstes en un període de temps tant curt. El nombre de registres suposa un valor total de 6 milions d’euros de deutes. Abans que acabi l’any, Castillo preveu que s’arribin als 40.000 registres, mentre que pel que fa a les dades de l’any vinent, les previsions ascendeixen fins a més de 250.000.



Es tracta d’un sistema que ja està instaurat a la majoria dels països europeus, consistents en la contractació del servei per part de les empreses a canvi de la publicació del llistat de tots aquells clients o empreses que els deuen una determinada quantitat de diners i de la consulta de tots aquells que apareguin com a morosos, de forma que «els clients puguin escollir quines empreses o serveis són els més adients per contractar evitant així negocis fraudulents o futurs impagaments», segons Castillo.



A més, el soci fundador també va declarar que en l’àmbit financer serà de gran utilitat, ja que «impedirà que els clients accedeixin a préstecs en altres entitats si ja han contret algun impagament prèviament», cosa que fins ara «no passava».



El públic objectiu al que va dirigit el RAM són, segons Castillo, «totes aquelles empreses que, independentment de la seva mida, decideixin fer ús d’aquest servei». A més, el pagament del mateix anirà en funció del capital social o de la facturació de l’empresa contractant, amb pagaments periòdics que permetrà fer ús de totes les eines que facilita el servei. La funció principal de l’empresa, doncs, es redueix a un objectiu exclusivament informatiu, sense que aquesta realitzi cap procediment més enllà de l’exposició de les dades de morositat. Ara mateix, els clients del servei són, en la seva majoria, empreses privades, amb l’única incorporació de «les dades que es reporten al BOPA» pel que fa a la representació pública.



En el cas andorrà, segons Castillo, el principal problema resideix en aquells clients d’altres països (Espanya i França, sobretot), que contrauen deutes amb el país i «se’n tornen al seu sense saldar-los». Per solucionar la problemàtica, abans de finals d’any es procedirà a l’intercanvi d’aquesta informació amb Espanya, el que «afavorirà el fet que es recuperin molts dels deutes que, ara mateix, són difícils de solucionar».

Mitjana espanyola / La mitjana espanyola de recuperació de pagaments se situa en el 70%, tot i que es tracta d’una dada «enganyosa» pel fet que la cultura espanyola «és molt més procliu a la morositat en comparació a la resta de països de la Unió Europea», que se situa en el 55%.



Pel que fa a les dades andorranes, el soci fundador de l’empresa RAM va destacar que fins al febrer «no es podrà disposar de ràtios de recuperació de diners fiables», però preveu que, per aquelles dates, aquesta estigui «al voltant del 40%». L’objectiu, però, està la resolució dels casos registrats i en que aquests no es tornin a repetir, pel que «contra més empreses en facin ús, més efectivitat tindrà el servei».