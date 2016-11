Aplicació mòbil per al registre d’incidències

El cònsol major de La Massana, David Baró, la consellera de via pública del comú, Eva Sansa, i el director de Via Pública, Eduard Ribó, van presentar ahir al matí una aplicació d’incidències dirigida a la ciutadania. El programa, que ja portava tres mesos operatiu i del qual només se’n feia un ús intern (per part dels agents), ha registrat un total de 650 notificacions des de la seva creació deixant pal·lesa la seva efectivitat.



Paral·lelament, també es va presentar oficialment el Centre de Coordinació d’Incidències, situat a la planta baixa de l’edifici comunal, des del qual es gestionaran totes les problemàtiques que es registrin o es detectin mitjançant la connexió directa amb les càmeres de l’Agència de Mobilitat.



El cònsol va definir l’aplicació com una forma de guanyar «eficiència» en la gestió de les incidències que succeeixin «arreu del comú», optimitzant els recursos disponibles amb l’objectiu de donar un «millor servei, amb major rapidesa en el temps de resposta», podent-se designar els agents «en temps real».



Fotodenúncia

Els ciutadans podran fer una fotografia de la incidència en qüestió i, juntament amb una petita descripció i la seva localització exacta, la podran penjar directament al servidor, comunicant automàticament la informació al centre de gestió en temps real. L’empresa desenvolupadora, T-Systems, és la mateixa que s’encarrega del sistema de gestió de tributs, impostos i taxes, intentant integrar «la totalitat dels serveis» sota la mateixa coordinació.



El sistema, va destacar Baró, estarà operatiu «les 24 hores del dia», amb l’assistència permanent d’un agent de proximitat a les intal·lacions del centre de coordinació.



El cost total de la posada en funcionament tant de l’aplicació com del centre de coordinació és de 20.000 euros, destinats, segons el cònsol, a «la compra de mobiliari i les televisions, pintura, mà d’obra o el disseny del programa» entre d’altres.



Actualment ja s’han registrat més de 100 descàrregues de l’aplicació, que està disponible tant per a mòbils Android, iOS i fins i tot des del seu domini web gràcies al geoportal d’incidències que porta integrat.