Reforma del pati de l’escola espanyola de Ciutat de Valls

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el ministre d’Educació, Eric Jover, van presentar ahir la remodelació del pati de l’escola espanyola del carrer Ciutat de Valls i la instal·lació d’un voladís amb un espai verd adjacent amb l’objectiu d’embellir i adequar la zona a les necessitats dels ciutadans.



La creació del voladís tindrà com a objectiu la instal·lació d’una plaça «que permeti respirar una mica més el barri» ja que «es tracta d’una zona molt estreta». El pressupost que s’hi destinarà rondarà els 200.000 euros.



Pel que fa a la remodelació del pati de l’escola, aquesta anirà dedicada tant a què els infants i joves de les escoles adjacents «en puguin fer un ús més profitós» com per a totes les famílies i nens del barri «que vulguin entrar-hi» per facilitar-los «un espai de lleure afegit a les instal·lacions presents fins el moment». Així doncs, el pati s’obrirà al públic en horari no escolar, respectant sempre l’obertura fins a hores prudencials per evitar possibles desperfectes. Les obres del voladís començaran a principis de l’any vinent, mentre que les de l’escola s’iniciaran a l’estiu per qüestions «logístiques».



Marsol també va destacar que amb aquestes i moltes altres accions es demostra que el govern comunal «no només pensa en l’avinguda Meritxell sinó que també es centra en tots els altres barris de la ciutat».



El manteniment, la neteja i el condicionament de l’espai aniran a càrrec del comú, que va demanar la cessió al Govern i que es preveu s’aprovi avui al consell de ministres.