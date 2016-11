Posadas, Riera i Moro, al segon Fòrum Pirineus

Els escriptors Carmen Posadas, Carme Riera i Javier Moro participaran a la segona edició del Fòrum Pirineus, emmarcat en la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura d’Andorra la Vella. En aquest context, el Fòrum, que tindrà lloc el pròxim dia 30, se centrarà en el paper de la cultura parlada i escrita en llengua castellana. Posadas, Riera i Moro han estat convidats per mostrar els seus posicionaments i debatre sobre el tema en el col·loqui Cultura parlada i escrita en espanyol. Els escriptors exposaran l’estat en què es troba l’idioma, així com els avantatges de ser una llengua que també es parla a Llatinoamèrica i en alguns punts d’Àfrica i Àsia. També s’analitzarà el paper que han de jugar les autoritats administratives per a la seva expansió en els nous fòrums de coneixement derivats d’internet.



Durant la jornada es tractarà el paper de l’idioma com a element d’excepcional importància per crear una comunitat, i l’altra cara del seu ús, quan s’utilitza com a arma d’exclusió.



Els tres escriptors tenen en comú el fet que han optat per escriure en l’idioma de Cervantes. En el cas de Riera, compartint també amb el català, mentre que en el de Moro relegant el francès, que és el seu idioma matern. Posadas va decidir escriure en espanyol, en lloc d’anglès, ja que com a filla de diplomàtic va viure i es va educar en diversos països no hispanoparlants com Rússia i Anglaterra.



El col·loqui estarà moderat per Joaquín Müller, periodista i director general de Fundéu, que té com a principal objectiu la defensa de l’ús correcte de l’espanyol en els mitjans de comunicació de parla hispana.



El col·loqui serà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, a les set de la tarda. El Fòrum Pirineus està promogut per les agències de notícies espanyola EFE i l’andorrana ANA, en col·laboració amb l’Ambaixada d’Espanya a Andorra i el Govern, a més del Comú d’Andorra la Vella.