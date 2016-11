Inici Actualitat

Notícia Martí diu que encara no té substitut per Jordi Alcobé Els periodistes critiquen la manera en què es va informar de la dimissió

El cap de Govern, Toni Martí, va afirmar ahir que encara no té un substitut per l’exministre Jordi Alcobé. El màxim líder de l’Executiu no va voler confirmar ni desmentir els noms que els darrers dies han anat apareixent com a possibles candidats. «És evident que quan es tingui la persona, em sembla que és el més seriós, faré una compareixença pública», va insistir Martí que va assegurar que la seva prioritat no és anar ràpid, sinó «encertar el bon perfil».



Malestar per l’anunci de dimissió/ L’Associació de Professionals de la Comunicació (APCA) va manifestar ahir el seu malestar per la manera en què es va anunciar la dimissió de Jordi Alcobé. En una carta adreçada al cap de l’Executiu, el col·lectiu de periodistes critica que l’anunci es fes un dissabte, ja que aquest fet va impedir a cinc mitjans de comunicació del país –tres emissores de ràdio privades i dos rotatius, entre els quals EL PERIÒDIC– assistir a la roda de premsa. Lamenten també «l’escàs marge» en què es va enviar la convocatòria –menys d’una hora– i el fet que no es contactés telefònicament amb els responsables dels mitjans per informar-los del que passava –a

diferència d’altres ocasions en dies festius– «cosa que va provocar que els redactors de guàrdia dels esmentats mitjans no hi acudissin a temps, quedant per tant exclosos de la informació». Així mateix, recorden que l’anunci va tenir lloc en plenes vacances escolars de Tots Sants.



Tot plegat, remarquen, va provocar que la decisió del ja exministre Alcobé tingués «una menor difusió» tot i ser «una notícia de gran transcendència política i social que afecta directament o indirectament els ciutadans». «Al nostre entendre, la roda de premsa d’anunci de la dimissió d’un ministre és prou rellevant i de suficient interès públic com perquè tota la premsa del país tingui l’oportunitat d’assistir i oferir així a les seves respectives audiències aquesta informació transcendent», argumenten.



L’APCA finalitza l’escrit deixant clar que «aquesta forma de procedir atempta contra la llibertat informativa, un principi fonamental de la nostra democràcia» i afegeixen que «per tot l’exposat, li suggerim evitar-ho en el futur a fi de garantir aquest dret fonamental».