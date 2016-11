Notícia Sangrà emociona el Consell General El vestíbul del Parlament acull l’homenatge a qui va ser síndic general entre 1979 i 1981 Els presents a l’acte de reconeixement saluden a l’homenatjat, Estanislau Sangrà, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Consell General es va omplir ahir d’autoritats polítiques i amics per homenatjar l’exsíndic i exconseller general Estanislau Sangrà Font per la seva dilatada trajectòria. El protagonista de l’acte, clarament commogut, va agrair el reconeixement i va destacar que «en un dia com avui em vénen molts records al cap, bons i no tan bons, així és la política». Amb la veu tremolosa per l’emoció del moment, Sangrà va dedicar des del faristol unes paraules d’agraïment als excompanys de professió i a la família, especialment a la seva esposa, també present a l’acte. I va acabar el seu petit discurs amb un crit fort i seré: «Visca els coprínceps i visca Andorra!».



Sangrà va exercir com a síndic general entre els anys 1979 i 1981, sent doncs l’últim síndic que també tenia poder executiu. «La política era molt diferent abans que ara», va confessar. I, preguntat pels periodistes sobre l’actualitat del Principat, es va mostrar convençut que les negociacions per l’acord d’associació amb la Unió Europea «tirarà endavant» i que respectarà les especificitats del país.



El reconeixement va ser organitzat per l’Associació d’exsíndics i exconsellers generals (Aesco). El seu president, Josep Marsal, va recordar el recorregut de l’homenatjat i va destacar el paper que va tenir Sangrà en temes com la protecció del sistema de coprincipat, en la creació de la parròquia d’Escaldes-Engordany, en la creació de la Seguretat Social andorrana o en el reconeixement del dret de vot de les dones.



Per la seva banda, l’exconseller general i company polític de Sangrà, Pere Moles, també li va dedicar unes paraules destacant la seva «gran honestedat». Moles va remarcar que el protagonista de l’acte va tenir un paper clau en aquell moment «quan el nostre objectiu principal era que Andorra fos un Estat de dret».



L’actual síndic general, Vicenç Mateu, va exposar durant el seu discurs que la figura d’Estanislau Sangrà «ens acosta a una Andorra molt propera en el temps i cada vegada més llunyana». I va indicar que «és una Andorra que ens ha d’ajudar en els temps convulsos». «Una Andorra que mira endavant però amb els peus a terra», va afegir.

Finalment, el cap de Govern, Toni Martí, va agrair la feina de «memòria històrica» que fa l’Aesco i es va mostrar content del reconeixement que es va fer a Sangrà «amb qui m’uneix una profunda amistat».



L’esdeveniment va aplegar un gran nombre d’autoritats entre les quals Toni Martí, els excaps de Govern Òscar Ribas i Marc Forné, els síndics generals actuals, Vicenç Mateu i Mònica Bonell, representants dels diferents grups parlamentaris, cònsols de diverses parròquies, així com amics i familiars de l’homenatjat.