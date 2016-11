Inici Actualitat

Notícia Trobada la noia desapareguda L’adolescent va ser localitzada ahir a Sant Sebastià

La noia de 16 anys desapareguda des de dilluns va ser finalment trobada ahir a Sant Sebastià, segons van informar els Mossos d’Esquadra. Martina Alemany Casas va desaparèixer dilluns al barri de l’Eixample de Barcelona i des d’aquell moment la notícia va començar a aparèixer tant als mitjans de comunicació com a les xarxes socials amb l’objectiu de localitzar la menor. Gràcies a la difusió mediàtica del cas, una dona va veure la noia en un centre comercial de Sant Sebastià, la va reconèixer i va avisar les autoritats pertinents. L’adolescent està bé de salut.



Durant la jornada d’ahir van sortir diverses hipòtesis d’on s’hauria pogut dirigir la jove. Entre aquestes, es va pensar en Andorra, ja que Martina Alemany és la germana del nen de quatre anys que el 2006 va ser atropellat mortalment en un accident que va tenir lloc a l’aparcament del Punt de Trobada. L’infant va morir atropellat per un toro mecànic propietat del centre comercial que transportava un contenidor d’escombraries de grans dimensions. Enguany es compleix el desè aniversari de la tràgic mort del nen, la qual cosa va fer agafar força a la teoria que la jove hagués pogut viatjar fins al Principat. La noia està en tractament psicològic des que va tenir lloc el tràgic accident.



L’adolescent va sortir de casa dilluns a les set del matí suposadament en direcció a l’institut però ja no s’hi va presentar. Els pares de la noia desapareguda van trobar ahir una nota a la bústia de la seva filla en la qual explicava que «no m’han raptat, marxo jo. Estaré bé, però ja no us vull molestar més, gràcies per aguantar-me tant de temps».



La família de la noia també va exposar que la menor patia un transtorn alimentari, per la qual havia de ser ingressada en els propers dies a l’Hospital Clínic de Barcelona. Segons els seus pares, la malaltia estava controlada però els darrers dies havia perdut pes i calia intervenir. La jove era conscient de la situació i no volia ingressar al centre hospitalari.