Notícia Prevencions per evitar robatoris El Cos de Policia recomana vàries pautes per prevenir la comissió de furts als domicilis Un cotxe de la Policia entra a l'edifici central. Autor/a: El Periòdic

El Servei de Policia recomana, amb caràcter preventiu, seguir unes sèrie de pautes de seguretat amb l’objectiu d’evitar la comissió de furts amb força als domicilis durant nostres les vacances o els dies festius, períodes durant els quals els delinqüents i els grups organitzats acostumen a cometre aquests actes delictius.



Per aquest motiu, la Policia recomana que abans de marxar de la nostra residència es verifiqui el correcte tancament de les portes i les finestres i que, preferiblement, no es deixin evidències que al domicili no hi ha ningú (per exemple, no s’han de baixar completament les persianes). D’altra banda, també posen de manifest la importància de deixar una còpia de les claus del domicili a una persona de confiança (veïns o familiars) perquè es desplaci esporàdicament al domicili i, al mateix temps, buidi la bústia.



També és important, destaquen els agents, que els veïns amb qui més confiança tinguem estiguin al cas de la nostra absència i que, en cas que detectessin qualsevol moviment estrany al domicili o als entorns, truquin ràpidament al Servei de Policia.



Al mateix temps, recomanen desviar les trucades del telèfon fix del domicili cap a un telèfon mòbil. A més, si es disposa d’un sistema de seguretat i de càmeres de seguretat, cal verificar el correcte estat de funcionament dels mateixos, i deixar-los connectats durant l’absència del domicili.



Finalment, indiquen que és millor no donar a conèixer a través de les xarxes socials que hem marxat de vacances. Per això, apunten, és preferible publicar les fotografies que ho evidencien una vegada aquestes vacances hagin finalitzat i s’hagi tornat al domicili.



Si en tornar de vacances es constata que algú ha accedit al nostre domicili, és molt important deixar-ho tot en l’estat en què s’ha trobat i avisar immediatament al Cos de Policia.