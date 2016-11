Notícia El centre de la Gavernera acull actualment 24 infants McDonald’s ajuda al centre a recaptar fons per activitats per als nens Una de les habitacions del centre d’acollida la Gavernera. Autor/a: TONY LARA

El centre d’acollida d’infants la Gavernera acull actualment un total de 24 nens, segons va informar ahir la seva directora, Iolanda Solà. Segons va manifestar Solà, el centre acull nens i nenes de totes les edats que per diversos motius alguna de les seves necessitats s’han vist vulnerades i per tant, es considera que estan amb situació de risc.



Les declaracions les va fer ahir durant la roda de premsa amb motiu de la iniciativa organitzada per McDonald’s per al Dia Mundial de la Infància. Enguany és la 18 edició que la cadena de restaurants destina els diners que recapti a través de la venta de cada Big Mac a la Gavernera perquè els infants que hi resideixen puguin realitzar una activitat fora del centre. La compra solidària es podrà dur a terme en qualsevol dels cinc establiments que la cadena té al Principat divendres vinent. També es podrà col·laborar amb la iniciativa mitjançant la compra d’uns peluixos solidaris a un preu de 2,5 euros.



En total, s’espera arribar a recaptar com a mínim el mateix que l’any passat, quan es van superar els 2.700 euros.