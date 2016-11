Notícia La banca veu bé l’Acord d’Associació amb la UE perquè beneficiarà les empreses i l’economia L’obtenció de l’anomenat passaport europeu permetria a les entitats accedir al Banc Central Europeu i poder obrir sucursals en qualsevol dels 28 estats membres Imatge d’arxiu de diversos cartells anunciant tres entitats bancàries en un carrer d’Escaldes-Engordany. Autor/a: TONY LARA

El sector de la banca no necessita l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE) per expandir-se, però veu bé que es tanqui el pacte amb Europa perquè beneficiarà l’economia andorrana. Si l’economia es diversifica i les empreses van millor, repercutirà tant en el PIB del país com en les entitats bancàries, ja que si els negocis funcionen i creixen, demanaran crèdits. La banca ja està homologada a nivell europeu des del 2011, quan es va firmar l’Acord Monetari, de manera que compleix les directives comunitàries europees, i amb la implementació de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal complirà els requisits internacionals de transparència.



L’Acord d’Associació, però, és això, un pacte, és a dir, Andorra no formarà part de la UE; per tant, la banca no disposarà, d’entrada, de l’anomenat passaport europeu. Amb tot, el Govern pot negociar contrapartides per al sector bancari. Per exemple, l’obtenció del passaport europeu permet que el sector financer pugui accedir al Banc Central Europeu (BCE), que seria l’ens prestador superior que dotaria de liquiditat. L’accés al BCE hauria evitat, per exemple, que els quatre bancs no intervinguts per l’INAF (Andbank, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d’Andorra i MoraBanc) haguessin hagut d’aportar dels seus fons propis els 30 milions d’euros amb què es va dotar inicialment l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per endegar el procés de liquidació de BPA.



Un altre avantatge del passaport europeu seria que la banca podria comercialitzar directament amb la UE, és a dir, obrir una sucursal a qualsevol dels 28 països membres de la Unió. Actualment, si un banc andorrà vol expandir-se a fora ha de comprar una filial (recordem Banco Madrid, la filial de BPA). I a la inversa també: quan Banc Sabadell es va voler establir a Andorra no va poder venir i obrir una oficina, sinó que va haver de crear una nova empresa, Banc Sabadell d’Andorra, amb capital propi i la contractació de 150 persones.



El passaport europeu li hauria permès arribar amb cinc persones, obrir una petita oficina i connectar-se a la xarxa interna de Banc Sabadell. I la banca andorrana el mateix a l’estranger.



PERJUDICIS? / L’Acord d’Associació amb la UE repercutirà positivament i, a més, segons les contrapartides que es negociïn per acceptar les quatre llibertats (lliure circulació de capitals, serveis, mercaderies i persones) la banca en pot treure un gran profit, com l’obertura de sucursals i l’accés al BCE, com ja hem citat.



Per contra, la lliure circulació de capitals i serveis permetrà el lliure establiment de sucursals bancàries, fet que podria portar a grans bancs estrangers a instal·lar-se al país. La competència d’entitats bancàries serà dura.



Amb tot, la banca andorrana confia en el seu savoir faire perquè la plaça financera andorrana segueixi sent atractiva. A partir del primer de gener del 2017 entrarà en vigor l’intercanvi automàtic d’informació fiscal i, per tant, el secret bancari ja no serà un dels avantatges que ofereix la banca andorrana. L’àmplia experiència en banca privada (més de 80 anys), la internacionalització endegada des de fa anys i la diversificació de productes és l’aposta andorrana per continuar seduint la clientela. La banca privada té com a característica que la clientela més destacada, és a dir, la que té més diners dipositats –tant en comptes corrents com en diversos productes–, disposa d’un gestor personalitzat que fa un seguiment acurat dels fons de cada client.



En tot cas, la banca aplaudeix la negociació de l’acord amb la UE, i n’espera, sobretot, beneficis.