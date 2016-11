Notícia Martí acusa l’entorn dels Cierco de pressionar per evitar la declaració El Govern va portar a la fiscalia les «pressions» d’un diplomàtic i dels lletrats dels accionistes El cap de Govern, Toni Martí, saluda als membres de la coneguda com a ‘Comissió BPA’ abans de la seva compareixença, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

el cap de Govern, Toni Martí, va acusar ahir a l’entorn dels germans Higini i Ramon Cierco d’exercir pressions a membres de l’Executiu amb l’objectiu que els màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA) no haguessin d’acudir a declarar a la Batllia el passat mes d’agost. A canvi, l’entorn dels dos empresaris prometien retirar els plets interposats contra el Govern. Així ho va explicar ahir el líder de l’Executiu davant dels membres de la coneguda com a Comissió BPA durant la seva compareixença que va durar més d’una hora i mitja i que, segons diverses fonts consultades, va ser «planera» i «sense aportacions significatives».



En aquest sentit, i segons va informar ahir Martí, el Govern va posar en coneixement de la fiscalia dues situacions de presumptes pressions per evitar la compareixença dels Cierco davant la Justícia que, al seu entendre, podien ser constitutives de delictes. La primera implica el cònsol honorari de Suïssa al Principat que és també un alt càrrec del Grup Cierco. El diplomàtic, sempre segons la versió del màxim representant de l’Executiu, va contactar amb el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, el passat mes de juliol per demanar la nul·litat de les dues declaracions judicials.



El segon cas de presumptes pressions vindria de la mà dels advocats actuals dels màxims accionistes de l’entitat amb el mateix objectiu. En totes dues ocasions haurien argumentat que les declaracions a la Batllia portarien problemes amb les relacions amb l’Estat espanyol, per la vinculació de l’afer amb el cas Pujol, i haurien ofert a canvi la retirada de les demandes interposades contra l’Executiu.



Martí reitera que no hi havia proves/ L’exadvocat dels germans Cierco, Jaume Bartumeu, va revelar ara fa quinze dies durant la seva compareixença al Consell General que pocs dies després de la nota del FinCEN va oferir al cap de Govern veure una gravació que evidenciaria les pressions rebudes per part de policies espanyols i denunciades per Higini Cierco el mes d’agost. Sobre aquest tema, Martí es va limitar a respondre que «no tenia perquè veure’l» i va reiterar que qui havia de portar les proves davant de la Justícia eren els accionistes. En aquesta línia va exposar que l’únic que podia fer sense proves era acompanyar els màxims accionistes a denunciar els fets a la Batllia.



Així mateix, el líder demòcrata va assegurar que desconeixia que s’estava buscant informació de la família Pujol a Andorra i que tampoc tenia constància que s’emetria la nota del FinCEN abans de principis de març. Va negar també tenir coneixement de cap tipus de pressions per part de l’Estat espanyol a BPA ni haver tingut cap contacte amb el país veí del sud en aquest aspecte. I va insistir en què cal deixar treballar a la Justícia.



Preguntat per l’acusació que Higini Cierco va fer durant al seva intervenció davant la Comissió BPA el mes passat i en què va assegurar que diverses institucions del país tenien coneixement de la nota del FinCEN amb antelació a la seva publicació, Toni Martí es va limitar a contestar que no en tenia coneixement i que, de ser cert, «seria molt greu».



L’operativa de Vall Banc/ El demòcrata també va ser preguntat sobre la situació de Vall Banc i les dificultats de l’entitat per operar amb plena normalitat, ja que després de més de mig any del funcionament de l’entitat bancària encara no disposa de corresponsals. Davant dels dubtes dels consellers generals presents a la comissió, Martí va afirmar que el Govern ha fet tot el que estava a les seves mans per garantir el bon funcionament del sistema financer del país i que estan treballant les relacions amb l’ambaixador dels Estats Units amb l’objectiu d’aconseguir corresponsals per Vall Banc el més aviat possible. Amb tot, va argumentar que no podia donar més detalls perquè no és el ministre de Finances.



Finalitzada la compareixença que es va fer a porta tancada al Consell General, ni Martí ni cap grup parlamentari va voler fer declaracions davant dels mitjans de comunicació.