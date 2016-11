Notícia El Govern activa la fase de prealerta per pluges intenses Es preveu que les fortes precipitacions s’allarguin fins avui a la matinada Mapa del Principat amb la previsió meteorològica de les darreres hores. Autor/a: Govern d\'Andorra

En base a les previsions meteorològiques del servei de meteorologai del Pirncipat i de Meteo France, el Govern va emtre ahir al matí un comunicat avisant de l’activació de la fase de pre-alerta per pluges intenses. Aquest avís s’emmarca en les precipitacions abundants que, des d’ahir i fins a la matinada d’avui, es preveuen arreu.



En declaracions a l’ANA, el cap d’emergències del Departament de Protecció Civl, Cristian Pons, va informar que s’esperen precipitacions abundants en zones com el Roc de Sant Pere que poden arribar als 60 litres per metre quadrat i en zones com Arcalís, Grau Roig o Setúria on poden arribar al voltant dels 50. Amb aquestes noves precipitacions es podrien acumular des de dilluns fins a 150 litres al Roc de Sant Pere, i 130 a les zones més altes, segons dades facilitades per Pons. Les precipitacions seran més febles al sud del país, ja que a l’estació de la Borda Vidal es preveu que durant tot l’episodi s’acumulin 80 litres per metre quadrat.



Pons també va alertar del fort vent en alçada que pot superar els 100 quilòmetres per hora, mentre que a la resta del país seria de 50 a 60 km/h. Quant a la cota de neu, ara es troba cap als 2.200 metres, tot i que anirà baixant fins als 1.700 a la matinada.



Pons va indicar que la zona sud del país es troba en un nivell moderat de perill, que pot afectar alguna activitat concreta però no representa un perill per a la població en general. D’altra banda, la zona nord es troba en perill important, sobretot pel fort vent, de manera que els fenòmens meteorològics poden produir un cert grau de perill per a les activitats usuals.



Segons el cap d’emergències del Departament de Protecció Civil no es té constància de cap desbordament de rius i torrents, i va indicar que amb l’activació de la prealerta des dels comuns s’ha iniciat la vigilància en les zones de més risc. En concret, els punts de més perill d’inundabilitat són la zona de Santa Coloma i en un punt concret de Canillo.



Consells d’autoprotecció/ L’Executiu va difondre un comunicat ahir amb un un seguit de consells d’autoprotecció com ara la recomanació de prendre precaucions si es viu en una zona que pateix inundacions habituals, la prudència i informació davant possibles desplaçaments per carretera i el respecte de les possibles desviacions establertes, i l’allunyament de rius, rieres i ponts.



La situació de risc contemplada per l’Exectuiu es donarà per finaliada un cop acabi el període meteorològic de les intenses pluges sense necessitat d’una comuicació de tancament per part de Protecció Civil. En cas que el temporal empitjorés s’actualitzaria la informació amb una nova comunicació.