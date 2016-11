Vinyes i De la Casa formen parella als 500 km d’Alcanyís

Per primera vegada Amàlia Vinyes i Gerard de la Casa competiran de forma conjunta. Ho fan als 500 km d’Alcanyís al volant d’un Seat León Cup Racer preparat per Baporo Motorsport. L’esdeveniment del circuit de Motorland tanca el calendari espanyol de proves de resistència.



La cita aragonesa posa punt i final al curs als pilots andorrans. I ho fan compartint vehicle per primera ocasió, que comporta que no tinguin un resultat marcant en ment. «Amb el Gerard no hem competit mai junts. Crec que podem fer una bona carrera i sobretot gaudir-la al màxim. Si hi ha la possibilitat de fer un bon resultat doncs l’aprofitarem però d’inici no pensem en la classificació. El desenvolupament de la carrera ens anirà marcant on podem arribar», assenyala Vinyes.

Serà també l’estrena de De la Casa a Motorland, el que suposa tot un repte pel pilot en una especialitat on no està acostumat a competir-hi. «Fa anys que les nostres carreres són a l’esprint, o sigui, es decideixen moltes vegades per dècimes de segon. En aquesta ocasió serà diferent. Si a això afegim que mai he corregut en el circuit d’Alcanyís i tampoc conec el Seat León Racer, sincerament no sé què pot passar. Suposo que a l’Amàlia li tocarà remuntar posicions quan surti a la pista», admet De la Casa, que aquesta temporada ha tornat a guanyar el Campionat de Catalunya de muntanya.



Els equips participants a partir de demà es comencem a familiaritzar amb el traçat, amb uns entrenaments lliures que conclouran a la tarda. Dissabte a primera hora del matí hi haurà una segona sessió, per passar a continuació als cronometrats, que duraran 45 minuts i definiran les posicions de la graella de sortida. La cursa arrencarà a les 13.45 hores i la previsió és que duri unes quatre hores.