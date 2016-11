La manca d’un ministre no «amoïna» al Govern

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va confirmar ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que encara «no hi ha una solució definitiva» en relació a la incorporació del nou ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions. Cinca va detallar que serà el cap de Govern, Toni Martí, qui en el seu moment anunciarà el nou membre. També va afegir que Martí «continua centrat» en aquest tema però que «tampoc és una qüestió que amoïni excessivament», ja que els «projectes centrals del ministeri que encapçalava Alcobé ja estan adreçats. Evidentment, hi haurà gent que haurà de dirigir aquests projectes, però en les properes setmanes els plans van avançant». A més, en relació a les funcions quotidianes del ministeri, «tenim un secretari d’Estat» que va tirant endavant les accions, va afegir Cinca.



Amb tot, el ministre portaveu va remarcar que ara no és moment de «precipitar-se amb un nomenament». Per aquest fet, Martí prefereix prendre’s «els dies que calgui per buscar una persona idònia».

Negociacions amb la UE/ Cinca també va destacar que el Govern comparteix la petició del sistema financer vers el fet de disposar d’un passaport europeu. El ministre portaveu va detallar que a Andorra, «pel que fa a tota la consolidació i el desplegament del seus sistema financer, ja porta uns anys de camí, ja ha anat consolidant la seva obertura a Europa, per tant, si s’està fent tot aquest esforç, ens sembla raonable que es permeti a les entitats andorranes comercialitzar els seus productes en el conjunt de la Unió Europea (UE), i això es tradueix en un passaport europeu».



D’altra banda, el Ministeri d’Afers Exteriors ha contractat l’expert Marc Maresceau per dur a terme l’assessorament de les negociacions amb la UE per un salari de 62.700 euros anyals.

Relacions amb Catalunya / Finalment, Cinca va lamentar un cop més la denominació d’Andorra com a paradís fiscal per part del Parlament català, «creiem que no obeeix a la nostra realitat i a les relacions que el Principat té amb Espanya i Catalunya».