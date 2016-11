L’adjudicació del casino es consolidarà abans de finalitzar el 2017

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va confirmar ahir que a finals del primer trimestre del proper any sortiran a la llum les bases de licitació per adjudicar el casino, i un cop se sol·licitin, en un període de dos o tres mesos, es decidirà l’adjudicació. Com va recordar el ministre, només es posarà a disposició una llicència i l’operador que l’obtingui haurà de complir una sèrie de requisits per poder exercir els serveis al país.



Tanmateix, el director del Consell Regulador del Joc, Xavier Bardina, va presentar ahir el Reglament del casino, que fixa –entre altres aspectes– els jocs que es podran desenvolupar en l’establiment i els materials i estris que s’hauran d’emprar, així com la formació necessària que hauran de tenir les persones interessades en treballar al casino.



En total, Bardina va anunciar que es posaran a disposició 14 modalitats de joc amb diverses subcategories, «tot i que som conscients que l’operador no realitzarà tots els jocs, doncs en cap casino es poden oferir totes les modalitats al complet, ja que el local sempre es decanta per una o altra modalitat, en funció del públic que es vol atreure».



En aquest sentit, Cinca va destacar que s’espera acollir un nou sector de turistes que –atrets pel casino– vinguin a visitar el país. A més, es preveu que dits turistes es quedin al Principat degut a les activitats complementàries que ja té Andorra, com «l’esquí o la neu», va remarcar Cinca.



Amb tot, el ministre portaveu va recordar que els interessats en formar part de la licitació han de tenir un capital social d’1.200.000 euros i una garantia de 600.000 euros.