Les rebaixes començaran el 22 de desembre

Les rebaixes de final d’any no començaran fins el 22 de desembre, segon va anunciar ahir Jordi Cinca, una setmana més tard comparat amb l’inici de l’any passat. El motiu del retard recau en la voluntat de, segons el ministre, «no solapar el període promocional de la campanya Black Friday amb les rebaixes de Nadal». Cinca va destacar que la popularitat i l’empenta de l’esdeveniment (iniciat als Estats Units i importat a Europa en els darrers anys) poden arribar a crear la imatge d’un país en constant «etapa promocional», pel que la separació entre un esdeveniment i un altre s’ha fet «necessari». Per altra banda, el ministre també va destacar que els comerços preferien aquest format ja que, si tornaven a començar les rebaixes el dia 16, aquestes recaurien en el tercer cap de setmana de desembre, una data «massa allunyada de les festivitats nadalenques». La durada màxima d’aquest període pot estendre’s fins a un màxim de tres mesos, podent gaudir els consumidors del període promocional molt més enllà de les festes hivernals.



El comerços del Principat, per la seva banda, hauran d’adequar-se com cada any a les normatives que regulen aquest període de compres en particular, amb l’objectiu de, segons Cinca, assolir la protecció que mereixen «els drets dels consumidors». Cal recordar que el text del Decret, que es publicarà al BOPA de la setmana entrant, recorda que cada comerciant «és lliure d’efectuar o no la venda en rebaixes».