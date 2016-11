Manca d’inclusió laboral i lleure de les persones amb Síndrome de Down

L’Associació per la Síndrome de Down a Andorra (ASDA) continua amb els seus reclams clau: la formació professional, la inclusió laboral i el lleure de les persones amb Síndrome de Down. Tres aspectes fonamentals que Andorra encara no té del tot instaurats. I és que al parer de l’associació, tot i que s’està fent feina en aquestes línies, encara queden accions a fer.



La presidenta de l’ASDA, Marta Pérez, destaca que l’associació té un objectiu clar, «volem que un cop els joves estiguin formats tinguin garantida la inclusió laboral». Per aconseguir aquesta fita, cal «impartir formacions a les empreses perquè vegin les oportunitats i avantatges que poden tenir al contractar una persona amb Síndrome de Down, perquè no tenen cap limitació i poden realitzar les tasques com qualsevol altre professional».



Precisament, per fer visible dita lluita, l’ASDA realitzarà aquest cap de setmana un seguit d’activitats. En concret, dissabte (des de les 10.00 hores i fins a les 19.30 hores) es farà, al Prat del Roure, un seguit de ponències, taules rodones i xerrades. Entre aquestes, es comptarà amb la presència de Meritxell Bueno, que és auxiliar de plató de Lleida TV, Pepe Borrel, assessor mèdic de Down Espanya i president del Col·legi de Metges d’Osca o Pilar Sanjuan, professora i màster en Educació inclusiva, presidenta de Down Lleida, Down Catalunya i secretària de Down Espanya, entre altres.



Tanmateix, l’ASDA celebrarà aquest diumenge la segona Marxa Popular per la Síndrome de Down. Les inscripcions ja estan obertes (es preveu assolir la participació de l’any passat, uns 400 corredors) i enguany s’ha variat el recorregut, i se sortirà de la plaça del Poble d’Andorra la Vella, se seguirà per l’avinguda Meritxell fins arribar a la plaça de la Rotonda i es continuarà per Meritxell fins a l’avinguda Carlemany. Finalment, s’acabarà la marxa al centre illa Carlemany, on es farà una botifarrada popular.



A més, els assistents podran participar en un concurs amb el número d’inscripció i tindran l’opció d’obtenir un seguit de productes facilitats per les botigues i establiments del país.

A banda d’aquestes accions, també es farà un sopar i una subhasta benèfica d’art que tindrà lloc el proper dissabte a les 19.30 hores a la Borda Masover. L’entrada a l’esdeveniment tindrà un cost de 35 euros, dels quals 10 euros aniran destinats a l’ASDA.