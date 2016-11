Un ‘outsider’ que canvia el món a través de l’art

Matt Lamb va ser un artista irlandès que ha deixat petjada. Ja no només per les seves obres simbòliques i místiques, sinó sobretot pel rerefons de les seves creacions.



Lamb era, a definició del president de l’Institut Barcelonès d’Art Reial Cercle Artístic, Josep Fèlix Bentz, un «ousider» que després de patir un moment crític on es va veure proper a la mort (quan fregava els 45 anys), «va canviar els seus negocis de gran empresari per la pintura».



Des d’ahir i fins el proper 23 de desembre, la Galeria Mama Maria acull una dotzena d’obres de Lamb amb el propòsit de donar a conèixer pinzellades la seva vida i mostrar algunes de les seves obres més conegudes.



Entre altres trets, Bentz explica que Lamb va decidir allunyar-se de la vida austera i buida que comporta l’empresariat després que un doctor li comuniqués que la seva vida perillava. L’artista es va instaurar en un taller a Chicago i va començar a pintar alhora que portava de la mà diverses actuacions solidàries, entre elles, el projecte Lamb’s Umbrellas for Peace.



La iniciativa es va iniciar com una via de suport a partir d’un taller amb nens que van perdre els seus familiars més directes en els atemptats de l’11 de setembre a les Torres Bessones de Nova York. Des de llavors, i segons detalla Bentz, s’han realitzat activitats de caire solidari en més de 16 països, superant la xifra d’«un milió de nens que ja han pintat els seus paraigües amb el missatge: Pot l’art canviar el món? Absolutament». Una expressió que el mateix Lamb sempre ha defensat. Precisament, els beneficis recaptats de l’exposició que es troba actualment a la Galeria Mama Maria, aniran destinats al projecte Umbrellas, «perquè malgrat Lamb ja no estigui entre nosaltres, tant la seva família com diversos voluntaris continuen amb les tasques solidàries que en el seu dia va iniciar l’artista».



Una obra per ser tocada / Un element clau de les obres de Lamb és que van ser creades per ser tocades. L’artista «sempre deia als que les observaven que toquessin la seva pintura», remarca Bentz. I és que l’artista va fer diverses obres dedicades als invidents, on a través de l’acumulació de materials i protuberàncies del llenç aquests podien gaudir de la pintura amb les seves mans. Bentz també destaca que les obres de Lamb contenen diversos elements que es van repetint al llarg de les seves creacions, com l’esperit sant o la figura de qui fou la seva esposa.