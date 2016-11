Cinca: «La negociació amb la UE fixarà les particularitats»

el doctor en ciència política, Jacint Jordana, creu que el procés d’acostament d’Andorra a la Unió Europea (UE) ha d’implicar l’apropament al funcionament de les diferents agències reguladores que assessoren i fixen el funcionament de multitud de matèries i serveis en els països d’aquest àmbit econòmic, segons ha informat l’ANA.



Jordana va trametre aquests pensament durant la conferència Les agències reguladores, una perspectiva comparada i de la Unió Europea que es va realitzar ahir a l’Ambaixada espanyola. El ministre de Finances, Jordi Cinca, –que va assistir a la ponència– va aclarir que aquesta circumstància «no vol dir que hi hagi matisos i petites diferències» entre els estats i que serà la negociació amb la UE la que fixi aquestes particularitats.



D’altra banda, l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, va assenyalar la importància de les agències reguladores i el seu creixement en els darrers anys, desplegant un cos normatiu important que els estats de l’espai econòmic europeu han adoptat. A més, segons va explicar Jordana, en ciència política, les agències reguladores són organismes internacionals que ofereixen a les institucions i països de la UE coneixements en matèries com l’alimentació, els medicaments, productes químics, educació, justícia, seguretat en el transport, drets fonamentals o serveis als ciutadans i les empreses.



Tanmateix, l’expert va detallar que el desenvolupament de les agències reguladores en els darrers anys a la Unió Europea ha estat molt important i van des d’una Agència Europea de Seguretat Aèria (AESA) a una Agència Europea de Control de la Pesca (EFCA), l’Autoritat Bancària Europea (ABE) o l’Agència Europea de Medicaments.



Respecte el desenvolupament normatiu, Jordana va recordar la necessitat dels estats per establir «regles que fossin les mateixes per totes les societats», tot i que en el moment de desenvolupar-les en els estats «no vol dir que hi hagi matisos i petites diferències» entre els estats. Amb tot, Jordana considera que si Andorra «avança en aquest espai econòmic integrat haurà de buscar com pot encaixar».