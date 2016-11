La Creu Roja organitza la tercera col·lecta d’extraccions de sang

La Creu Roja Andorrana organitza la tercera campanya de donacions de sang d’aquest any, que tindrà lloc els pròxims dilluns i dimarts, dies 28 i 29, entre les onze del matí i les dues de la tarda, i a la tarda, entre les 16.30 i les 21.30 hores. La jornada solidària compta amb el suport del Ministeri de Salut, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Les extraccions es faran a la Sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.



Les donacions de sang les poden fer persones entre els 18 i els 65 anys, que estiguin bé de salut i que no hagin donat sang els últims dos mesos. La Creu Roja recorda que no es pot anar a donar sang en dejú, sinó que cal haver ingerit prèviament un àpat normal. Tenir el colesterol elevat no és un inconvenient, encara que només es poden fer tres donacions a l’any en el cas de les dones i, pel que fa als homes, fins a quatre.



La col·lecta de la setmana que ve serà la tercera del 2016, després de la Marató de donants que es va celebrar el 22 d’abril i la campanya del mes de juliol. En les dues primeres campanyes es van aconseguir 785 extraccions de sang.