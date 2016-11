Inspecció per detectar els pisos turístics a Canillo

El Comú de Canillo va nomenar ahir una nova inspectora tributària que tindrà com a funció controlar els immobles de la parròquia per detectar els allotjaments turístics que no estiguin declarats. Segons els càlculs que ha fet la corporació, sobre un 6% dels pisos destinats als visitants són irregulars.



La parròquia de Canillo compta amb unes 6.500 unitats immobiliàries, dues terceres parts de les quals són apartaments turístics. D’aquests, se sospita que un 6% no s’han declarat. La tasca de la inspectora serà localitzar-los i instar a què tots els propietaris dels pisos i/o immobles s’adaptin a la llei, sinó s’arrisquen a una multa molt elevada.



A principis d’octubre, el Comú de Canillo ja va anunciar que inspeccionaria els edificis de la parròquia per detectar els allotjaments turístics que no estiguin declarats, ja que calcula que només estan regularitzats el 15% dels pisos turístics. El comú canillenc va aprovar aleshores la contractació d’un treballador en categoria d’eventual que s’encarregarà de fer una ullada als edificis de la parròquia per detectar si hi ha irregularitats. La persona va prendre ahir posessió del càrrec.