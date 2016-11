La Batllia accepta a tràmit el recurs dels arquitectes

La Secció Administrativa del Tribunal de Batlles ha admès a tràmit la demanda presentada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) contra el Govern per impugnar el recurs que el COAA va presentar contra la licitació de la segona fase dels treballs de construcció dels vials d’urbanització de la unitat d’actuació del Prat del Rull, és a dir, per la construcció de la nova Estació Nacional d’Autobusos.



A mitjans de maig, el COAA va decidir posicionar-se en contra del Govern per la polèmica construcció sense concurs previ de l’estació d’autobusos. El col·lectiu va decidir presentar un recurs administratiu en què exposa la seva queixa a l’Executiu, i aquest tindrà dos mesos per respondre. El Govern va desestimar la queixa dels arquitectes i aquesta ho van portar a la Batllia. Ara, el Tribunal de Batlles estudiarà la demanda. El Col·legi d’Arquitectes considera que la construcció de l’estació d’autobusos és una obra independent, allunyada de les del la urbanització del Prat del Rull. Per contra, el Govern creu que l’obra no és ni més ni menys que una segona fase, i que no calia d’un concurs d’idees, com exigien els arquitectes.



La setmana passada, el Govern va aprovar l’adjudicació de la concessió de gestió i manteniment de l’Estació Nacional d’Autobusos a l’únic grup d’empreses que es van presentar a la convocatòria. El grup disposarà de cinc setmanes per tenir operativa l’estació.