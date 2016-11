BPA recorre el pagament de 389.000 euros a la CASS

La Secció Administrativa del Tribunal de Batlles ha admès a tràmit la demanda presentada per l’entitat Banca Privada d’Andorra, SAU contra la decisió de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) de reclamar 388.345,03 euros de recàrrecs corresponent al pagament en retard dels fulls de cotització dels mesos de desembre del 2011, març del 2012, desembre del 2012, desembre del 2013 i desembre del 2014. La CASS, per tant, ha denunciat BPA per impagaments de cotitzacions de treballadors.



La decisió judicial, presa el 9 de novembre, s’ha fet pública en l’última edició del BOPA, publicada ahir. La notificació del Tribunal de Batlles afegeix que «tot quan es fa públic a efectes de citació com a adherent de tota persona que tingui un interès directe i legítim en l’objecte del present judici».