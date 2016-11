Notícia Els Bombers extingeixen un incendi produït a l’edifici Avet Verd de Fiter i Rossell El foc ha afectat la segona planta del bloc Els Bombers actuen per apagar el foc de l'edifici Avet Verd Autor/a: EL PERIÒDIC

Dos camions de Bombers, una ambulància i diversos agents de Policia i Circulació s’han desplaçat aquest matí fins a l’edifici Avet Verd -situat a l’inici de l’avinguda Fiter i Rossell- per extingir un petit incendi que s’ha localitzat a la segona planta del bloc de pisos. El foc ha afectat un habitatge, per sort, però, no s’han hagut de lamentar danys físics. Doncs el propietari i els veïns de la planta han pogut sortir a temps de l’edifici.



L’incendi s’ha controlat minuts després de rebre l’avís, cap a les 12:45 hores, i després de col·locar els ventiladors per dissipar el fum, els agents i membres desplaçats han abandonat el lloc dels fets.



Es desconeix l’origen del foc.