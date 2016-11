Ordino reduirà el seu deute en 12,5 milions d’euros

En la roda de premsa posterior a la sessió de Consell del comú d’Ordino d’ahir es va anunciar la previsió de reducció de l’endeutament fins als 12,5 milions per a l’any 2019, el que significaria l’estalvi d’un milió cada any. A més, la sessió també va centrar-se en l’aprovació de l’exercici pressupostari per al 2017. En total, es preveuen uns ingressos d’11,1 milions d’euros, dels quals es destinaran a despesa corrent 7,2, a inversió 2,1 i a actius i passius financers un total de 2,7, unes xifres que, segons la consellera de Finances, Maria del Mar Coma, «no varien gaire respecte les de l’any passat».



Les inversions previstes per al marc pressupostari dels propers 4 anys estan sobre els 5,7 milions i les més importants continuen sent les mateixes presentades el curs anterior. L’objecte d‘aquestes inversions seran la remodelació de les escoles velles, de la qual ja s’ha licitat i adjudicat les obres que s’iniciaran al 2017 i s’acabaran al 2019, les reformes imminents que consolidaran la reestructuració del CEO i la xarxa de calor per abastir altres edificis públics com ara les escoles velles.