Fotografiant la fi del món

El creador de la mítica sèrie documental Al filo de lo imposible, Sebastián Álvaro, va inaugurar ahir una exposició fotogràfica que representa un recull de les millors fotografies que va realitzar tant amb l’equip del programa com en diverses expedicions particulars al llarg dels seus gairebé 35 anys de trajectòria professional al Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria. La mostra consisteix en un recull de les seves millors fotografies –a més d’un vídeo permanent– de les més de 200 expedicions que Álvaro ha organitzat al llarg de la seva vida als llocs més inhòspits de cadascun dels sis continents.



«L’objectiu de l’exposició és reflexionar sobre la bellesa dels últim llocs on habita la grandesa de la Terra», va explicar el periodista i escriptor durant la inauguració, intentant transmetre les «sensacions i emocions que sentíem quan hi vam estar». Travessies per deserts infinits de la Xina més inhòspita, viatges interminables en veler des del Regne Unit fins a les illes Malvines, vols en parapent fets per primera vegada per l’ésser humà a gairebé 8.000 metres d’alçada, descens per rius mil·lenaris dels racons més inhòspits del Pakistan, ascensions a les muntanyes més difícils del planeta… I així podríem passar-nos hores i hores per descriure una de les carreres més vanagloriades de l’expedicionisme espanyol.



«He perdut 26 dels meus millors amics en moltes de les ascensions que he realitzat, pel que puc dir que he deixat una part de mi en totes i cadascuna d’aquestes aventures que he viscut fins ara», va manifestar Álvaro. Els mons oposats del gel i del foc es contraposen en fotografies que sembla que tinguin vida pròpia i que transporten de ple al visitant a milers de quilòmetres de distància. «Quan em pregunten si va valer la pena carregar amb equips fotogràfics de fins a 12 kg de pes a l’esquena durant els més de 30 anys que m’he dedicat a això, no tinc cap mena de dubte en contestar que sí», va explicar l’alpinista als mitjans, demostrant una passió i un amor per la seva feina i per la naturalesa que contagien a tot aquell qui l’escolta.



Canvi climàtic

Malgrat tot, l’exposició també dedica un espai a la destrucció del planeta i als terribles efectes del canvi climàtic, com per exemple la caiguda d’un bloc de gel gegantí per l’efecte de l’escalfament global. «Amb aquestes imatges ens adonem del mal que estem fent al nostre entorn», va lamentar, malgrat estar convençut que «això és un cicle. Tard o d’hora, el gel tornarà a cobrir la major part del planeta, arribant a sepultar les grans ciutats europees com va ja va passar fa milers d’anys».



A part dels paisatges, l’exposició també mostra un recull de fotografies de la part més humana dels seus viatges amb les captures de totes aquelles persones (d’arreu del món) que s’han creuat en el seu camí al llarg de tot aquest temps. «Quan mires aquestes fotografies te n’adones dels valors de solidaritat i estima que ens han acompanyat en tot moment», va explicar Álvaro amb un somriure d’orella a orella.



Tot i que es tracta d’un recull de les postals més impressionants i salvatges del planeta, l’arxiu fotogràfic del reporter madrileny (que ha guanyat diversos premis internacional pels seus documentals) inclou més de 300.000 instantànies que mostren amb una gran bellesa i magisteri alguns dels racons de més difícil accés per a l’ésser humà. L’exposició, que va inaugurar-se ahir, estarà disponible fins el 29 de gener de l’any vinent.